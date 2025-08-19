Mais de 20 editais de concursos públicos podem ser publicados em agosto

Para quem busca uma vaga no serviço público, o mês de agosto ainda pode trazer ótimas notícias. De acordo com o Direção Concursos, 23 novos editais de certames, com bancas já definidas, ainda podem ser publicados até o final do mês.

As oportunidades somam cerca de 6.314 vagas em diversas áreas de atuação e oferecem salários iniciais que podem chegar a R$ 27,5 mil.

Fonte: Direção Concursos

Redigido por Contilnet.