Mais de 300 veículos vão a leilão on-line pelo Detran; veja como participar

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) realizará, no dia 15 de setembro, o Leilão Público nº 013/2025, que colocará à venda 302 veículos apreendidos em fiscalizações de trânsito em Rio Branco. O evento será totalmente on-line, através da plataforma www.wrleiloes.com.br, com início às 9h, no horário local.

Entre os itens disponíveis estão automóveis e motocicletas divididos em duas categorias: recuperáveis, que podem voltar a circular após regularização, e sucatas, destinadas apenas ao desmonte e reaproveitamento de peças. Para esta última categoria, somente empresas credenciadas junto ao Detran ou a órgãos equivalentes de outros estados poderão participar, conforme determina a legislação de trânsito vigente.

Os interessados em vistoriar os veículos poderão realizar inspeção presencial entre os dias 10 e 12 de setembro. A vistoria será feita no pátio da WR Leilões, localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 2005, bairro Vila Ivonete, em Rio Branco. O horário de atendimento será das 8h ao meio-dia e das 14h às 16h.

O leilão é uma oportunidade para adquirir veículos a preços competitivos, seja para uso próprio ou para aproveitamento de peças, garantindo também a destinação correta dos veículos apreendidos.