Mais de 600 toneladas de asfalto e 200 km de ramais: Deracre mostra avanços em Sena Madureira

O Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) destacou nesta semana os avanços do programa “Deracre pelo Acre” em Sena Madureira. Em postagem nas redes sociais, a presidente da autarquia, Sula Ximenes, apresentou dados que mostram a transformação da cidade com a execução de diversas obras de infraestrutura.

De acordo com a publicação, já foram aplicadas 600 toneladas de massa asfáltica em ruas do município, além da construção da rampa de acesso ao Porto do Rio Iaco, que vai facilitar a mobilidade e o transporte fluvial. Outra iniciativa em andamento é a Casa do Produtor, espaço que beneficiará mais de mil famílias da zona rural com serviços e apoio ao setor agrícola.

A atuação do Deracre também chega às comunidades mais distantes. A pavimentação em tijolos na Reserva Cazumbá deve beneficiar cerca de 700 pessoas, enquanto a revitalização da sede local do órgão garante melhores condições de trabalho para as equipes. Além disso, o governo já executou 200 quilômetros de ramais melhorados e segue avançando com a pavimentação do Ramal Adolar.

Em breve, os trabalhos também alcançarão os ramais Xiburema e Olho D’Água, ampliando o alcance das ações de mobilidade e escoamento da produção rural. Entre os destaques, está a construção da ponte do Segundo Distrito, considerada a maior obra da história de Sena Madureira.

Nas redes sociais, o Deracre demonstrou carinho com a população local: “Estamos trabalhando em obras que estão transformando o dia a dia da cidade. Deracre, obras que mudam vidas. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas”.