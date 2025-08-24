Mais de 70%  da população do Acre se declara parda, revela nova pesquisa do IBGE

A pesquisa PNAD Contínua – Características gerais dos domicílios e dos moradores, divulgada nesta sexta-feira (22) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que a maioria da população acreana segue se declarando parda.

Em 2024, esse grupo representava 71,8% dos moradores do estado, proporção semelhante à registrada em 2012, de 71,5%.

Os dados revelam mudanças nos demais grupos. A parcela de pessoas que se declaram brancas caiu de 23,5% em 2012 para 18,5% em 2024, uma redução de 5 pontos percentuais ao longo de 12 anos.

Já o número de pessoas que se identificam como pretas cresceu no período, passando de 4,3% para 7,7% da população.