Mais de três mil acreanos vão receber restituição no 4º lote do Imposto de Renda; veja

A Receita Federal começou nesta sexta-feira (22) a liberar a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2025, que também inclui valores residuais de declarações de anos anteriores. Os depósitos estão programados para o dia 29 de agosto.

No Acre, 3.425 contribuintes estão na lista e vão receber juntos aproximadamente R$ 5,8 milhões. Já na 2ª Região Fiscal – que reúne Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima – o total a ser pago chega a R$ 122,2 milhões, beneficiando quase 70 mil pessoas.

Em todo o país, o montante destinado à restituição é de R$ 2,9 bilhões, contemplando mais de 1,8 milhão de brasileiros. Entre os beneficiados, estão idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência ou doença grave, professores e aqueles que optaram pela declaração pré-preenchida ou pelo recebimento via Pix.

A verificação sobre a inclusão no lote pode ser feita no site da Receita Federal, na opção Consultar Restituição, ou pelo aplicativo do órgão para celulares e tablets. Caso o crédito não seja processado por erro nos dados bancários, é possível pedir o reagendamento pelo Banco do Brasil, via internet ou pelos canais de atendimento telefônico.