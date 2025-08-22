22/08/2025
Universo POP
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro
Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef
Exclusivo: saiba como terminou a noite de Cariúcha com filho de Gugu
Unfollow e polêmica: Paola Carosella e Blogueirinha rompem após entrevista
Bia Miranda explica acidente e revela flagra de Gato Preto com mulheres
Stallone critica escolha de Noah Centineo como novo Rambo
“Após meses separados, Wanessa e Dado Dolabella voltam a levantar rumores de romance”

Mais de três mil acreanos vão receber restituição no 4º lote do Imposto de Renda; veja

No Acre, 3.425 contribuintes estão na lista e vão receber juntos aproximadamente R$ 5,8 milhões

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Receita Federal começou nesta sexta-feira (22) a liberar a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2025, que também inclui valores residuais de declarações de anos anteriores. Os depósitos estão programados para o dia 29 de agosto.

Na 2ª Região Fiscal, que abrange Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, quase 70 mil contribuintes foram contemplados/ Foto: Igo Estrela/Metrópoles

No Acre, 3.425 contribuintes estão na lista e vão receber juntos aproximadamente R$ 5,8 milhões. Já na 2ª Região Fiscal – que reúne Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima – o total a ser pago chega a R$ 122,2 milhões, beneficiando quase 70 mil pessoas.

Em todo o país, o montante destinado à restituição é de R$ 2,9 bilhões, contemplando mais de 1,8 milhão de brasileiros. Entre os beneficiados, estão idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência ou doença grave, professores e aqueles que optaram pela declaração pré-preenchida ou pelo recebimento via Pix.

A verificação sobre a inclusão no lote pode ser feita no site da Receita Federal, na opção Consultar Restituição, ou pelo aplicativo do órgão para celulares e tablets. Caso o crédito não seja processado por erro nos dados bancários, é possível pedir o reagendamento pelo Banco do Brasil, via internet ou pelos canais de atendimento telefônico.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.