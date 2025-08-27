27/08/2025
Mais Médicos: Acre recebe 12 novos profissionais para reforçar atenção primária e indígena

O estado do Acre passa a contar, a partir desta quarta-feira (27), com 12 novos profissionais do Programa Mais Médicos, que irão fortalecer a rede de atenção primária em nove municípios.

A medida também contempla comunidades indígenas. Dois dos médicos foram designados para atuar nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) Rio Purus e Alto Juruá.

Atualmente, conta com 26,4 mil profissionais em 4,5 mil municípios, garantindo atendimento a 67 milhões de brasileiros/ Foto: Reprodução

A chegada dos profissionais faz parte da 2ª chamada do 41º ciclo do programa, que distribui 1.498 médicos em 987 municípios e 23 DSEIs em todo o Brasil. Desse contingente, 1.446 reforçarão equipes de Saúde da Família e 53 atenderão especificamente a populações indígenas.

A distribuição por regiões contempla 443 médicos para o Nordeste, 235 para o Norte, 100 para o Centro-Oeste, 461 para o Sudeste e 259 para o Sul. Entre os novos contratados, 46 são pessoas com deficiência e 331 pertencem a grupos étnico-raciais, o que reflete o compromisso do Ministério da Saúde com diversidade e equidade nas políticas públicas.

Do total de profissionais, 1.139 já têm registro em Conselhos Regionais de Medicina (CRM) e estão aptos a iniciar imediatamente. Os demais 359 — brasileiros formados no exterior ou estrangeiros — participarão, em novembro, do Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv), um treinamento voltado para situações de urgência, emergência e doenças mais frequentes no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Mais Médicos vem sendo ampliado nos últimos anos. Atualmente, conta com 26,4 mil profissionais em 4,5 mil municípios, garantindo atendimento a 67 milhões de brasileiros, principalmente em áreas de maior vulnerabilidade. A meta do governo federal é alcançar 28 mil médicos até 2027, o dobro do número registrado em 2022.

