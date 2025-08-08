8 de agosto de 2025
Mais que coadjuvantes: 10 personagens de GTA tão icônicos quanto os protagonistas

De gangsters a advogados neuróticos, a franquia da Rockstar Games é marcada por personagens secundários que roubam a cena e deixam sua marca na história

A franquia GTA é conhecida por seus protagonistas marcantes, mas a Rockstar Games também criou coadjuvantes que se tornaram tão ou até mais populares que os personagens principais. De vilões a aliados, eles têm falas inesquecíveis, participam de missões icônicas e influenciam diretamente a narrativa do jogo.

Ryder – GTA: San Andreas — Foto: Reprodução/YouTube

Confira os 10 coadjuvantes mais marcantes de GTA

  1. Lamar Davis (GTA 5): Melhor amigo do protagonista Franklin Clinton. Sua personalidade excêntrica e sua lábia única rendem diálogos bem-humorados e momentos icônicos.
  2. Roman Bellic (GTA 4): Primo do protagonista Niko. É um personagem otimista e leal, mas que está sempre se metendo em problemas, o que leva Niko a diversas situações perigosas.
  3. Catalina (GTA III e San Andreas): A principal antagonista de GTA III. Cruel e psicopata, ela trai o protagonista Claude, e a busca por vingança é o que move a trama.
  4. Victor Vance (GTA: Vice City): Protagonista de Vice City Stories, sua história é a de um soldado que é arrastado para o crime. Sua morte em Vice City é o ponto de partida da trama.
  5. Ryder (GTA: San Andreas): Amigo de infância de CJ, sua história é a de traição. Ele se alia aos rivais da gangue Grove Street Families, o que leva à queda do grupo e ao exílio de CJ.
  6. Ken Rosenberg (GTA: Vice City): Advogado neurótico e viciado em drogas. Ele atua como um dos primeiros e mais importantes contatos do protagonista Tommy Vercetti no submundo de Vice City.
  7. Frank Tenpenny (GTA: San Andreas): O principal antagonista. Policial corrupto e sociopata, ele usa seu poder para manipular e atormentar o protagonista CJ.
  8. The Truth (GTA: San Andreas): Um hippie excêntrico e conspiracionista. Ele tira CJ de Los Santos, o que o leva a uma nova fase da trama no interior do estado.
  9. Lester Crest (GTA 5): O “cérebro” por trás das operações criminosas. Ele é um gênio da tecnologia e um mestre estrategista, que utiliza suas habilidades para planejar os assaltos mais lucrativos de Los Santos.
  10. Yusuf Amir (GTA 4: The Ballad of Gay Tony): Um bilionário dos Emirados Árabes Unidos que tem o sonho de construir um império imobiliário. Ele oferece as missões mais bombásticas e exageradas do jogo.

