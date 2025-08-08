Mais que coadjuvantes: 10 personagens de GTA tão icônicos quanto os protagonistas

A franquia GTA é conhecida por seus protagonistas marcantes, mas a Rockstar Games também criou coadjuvantes que se tornaram tão ou até mais populares que os personagens principais. De vilões a aliados, eles têm falas inesquecíveis, participam de missões icônicas e influenciam diretamente a narrativa do jogo.

Confira os 10 coadjuvantes mais marcantes de GTA

Lamar Davis (GTA 5): Melhor amigo do protagonista Franklin Clinton. Sua personalidade excêntrica e sua lábia única rendem diálogos bem-humorados e momentos icônicos. Roman Bellic (GTA 4): Primo do protagonista Niko. É um personagem otimista e leal, mas que está sempre se metendo em problemas, o que leva Niko a diversas situações perigosas. Catalina (GTA III e San Andreas): A principal antagonista de GTA III. Cruel e psicopata, ela trai o protagonista Claude, e a busca por vingança é o que move a trama. Victor Vance (GTA: Vice City): Protagonista de Vice City Stories, sua história é a de um soldado que é arrastado para o crime. Sua morte em Vice City é o ponto de partida da trama. Ryder (GTA: San Andreas): Amigo de infância de CJ, sua história é a de traição. Ele se alia aos rivais da gangue Grove Street Families, o que leva à queda do grupo e ao exílio de CJ. Ken Rosenberg (GTA: Vice City): Advogado neurótico e viciado em drogas. Ele atua como um dos primeiros e mais importantes contatos do protagonista Tommy Vercetti no submundo de Vice City. Frank Tenpenny (GTA: San Andreas): O principal antagonista. Policial corrupto e sociopata, ele usa seu poder para manipular e atormentar o protagonista CJ. The Truth (GTA: San Andreas): Um hippie excêntrico e conspiracionista. Ele tira CJ de Los Santos, o que o leva a uma nova fase da trama no interior do estado. Lester Crest (GTA 5): O “cérebro” por trás das operações criminosas. Ele é um gênio da tecnologia e um mestre estrategista, que utiliza suas habilidades para planejar os assaltos mais lucrativos de Los Santos. Yusuf Amir (GTA 4: The Ballad of Gay Tony): Um bilionário dos Emirados Árabes Unidos que tem o sonho de construir um império imobiliário. Ele oferece as missões mais bombásticas e exageradas do jogo.

Fonte: TechTudo

Redigido por Contilnet.