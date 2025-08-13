13 de agosto de 2025
Mais um: Xbox pode lançar Halo para PS5 em breve

Confira as principais notícias de games da semana, incluindo o novo resident evil na Gamescom e um rival de The Sims no PS5

Chegamos ao meio da semana com um resumo das principais notícias do mundo dos games. Os destaques incluem rumores sobre a chegada de um jogo da franquia Halo ao PS5, um possível crossover com Helldivers 2, o adiamento de um aguardado RPG de mundo aberto, e novidades sobre os próximos títulos de Resident Evil e Borderlands.

Halo no PS5?

Segundo um conhecido dataminer, um jogo da franquia Halo pode estar a caminho do PlayStation 5. O vazamento aponta para a compatibilidade do console da Sony com um título não especificado da série, possivelmente o Project Ekur, um jogo multiplayer que teria surgido a partir de um modo cancelado de Halo Infinite. A especulação reforça a nova estratégia da Microsoft de levar seus jogos para outras plataformas, e a revelação oficial pode acontecer em outubro no Halo World Championship 2025.

Além disso, um trailer de Helldivers 2 também deu pistas sobre um possível crossover com a franquia, o que pode ser um primeiro passo para uma colaboração maior entre as empresas.

Lançamentos e novidades

  • InZoi no PS5: o simulador de vida coreano, considerado um rival de The Sims, chegará ao PS5 em 2026. O jogo, que teve um lançamento explosivo no PC, pode ganhar novo fôlego com a versão para console.

  • Crimson Desert adiado: o aguardado RPG de ação em mundo aberto foi adiado para o primeiro semestre de 2026. Apesar do atraso, o jogo será jogável na Gamescom e na Tokyo Game Show.
  • Resident Evil Requiem na Gamescom: a Capcom confirmou que o novo título da franquia terá um gameplay inédito apresentado no dia 19 de agosto, na Gamescom Opening Night Live. Segundo rumores, o jogo marcará a última grande participação de Leon S. Kennedy na linha do tempo principal.

  • 30 bilhões de armas em Borderlands 4: a nova sequência da série promete um arsenal insano, com um sistema de geração procedural que cria 30 bilhões de combinações de armas. O jogo será lançado em 12 de setembro.

Fonte: Voxel e TechTudo

Redigido por Contilnet.

