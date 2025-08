Malafaia despreza internação de Tarcísio e critica falta na Paulista

O pastor Silas Malafaia criticou a ausência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no ato em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na avenida Paulista neste domingo (3/8). Após discursar na manifestação, Malafaia questionou as motivações de Tarcísio não comparecer à manifestação.

“A ausência? Tem que perguntar para ele. Ele não foi fazer nenhuma cirurgia, ele foi fazer um exame. Por que ele fez? Tem que perguntar para ele, não é para mim, não. Ele foi internado às pressas? Ele foi internado por algum motivo”, questionou Malafaia.

Tarcísio foi submetido a um procedimento de radioablação por ultrassonografia de tireoide, no Hospital Albert Einstein, na zona oeste da capital paulista. O procedimento, considerado de rápida recuperação, é feito para tratar de nódulos benignos na glândula tireoide.

Ao Metrópoles, um aliado de Jair Bolsonaro disse sob reserva que, apesar do procedimento hospitalar, Tarcísio poderia ter gravado um vídeo ou feito algum gesto de apoio ao ato dos bolsonaristas.

“Bolsonaro é insubstituível”

Na Paulista, bolsonaristas criticaram a ausência de possíveis candidatos à Presidência da República, em 2026, na manifestação. Além de Tarcísio de Freitas, outros governadores, como Ratinho Junior (PSD), do Paraná, Romeu Zema (Novo), de MInas Gerais, e Ronaldo Caiado (União), de Goiás, cotados a disputa presidencial, não foram a São Paulo.

Leia também

Outra ausência que aparece em pesquisas de intenção de voto como uma candidata da direita nas eleições presidenciais é a da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que participou do ato em Belém (PA), onde tinha compromissos do PL Mulher.

32 imagens Fechar modal. 1 de 32

Manifestantes participam de ato bolsonarista na Avenida Paulista

FÁBIO VIEIRA/ESPECIAL METRÓPOLES @fabiovieirafotorua 2 de 32

Manifestantes participam de ato bolsonarista na Avenida Paulista2

FÁBIO VIEIRA/ESPECIAL METRÓPOLES @fabiovieirafotorua 3 de 32

Manifestantes participam de ato bolsonarista na Avenida Paulista3

FÁBIO VIEIRA/ESPECIAL METRÓPOLES @fabiovieirafotorua 4 de 32

Manifestantes participam de ato bolsonarista na Avenida Paulista4

FÁBIO VIEIRA/ESPECIAL METRÓPOLES @fabiovieirafotorua 5 de 32

Prefeito de SP, Ricardo Nunes (à direita), e vice, Mello Araújo (à esquerda) em ato bolsonarista na Paulista

FÁBIO VIEIRA/ESPECIAL METRÓPOLES @fabiovieirafotorua 6 de 32

Deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) chega ao ato bolsonarista na Avenida Paulista

FÁBIO VIEIRA/ESPECIAL METRÓPOLES @fabiovieirafotorua 7 de 32

Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, participa de ato bolsonarista na Avenida Paulista

FÁBIO VIEIRA/ESPECIAL METRÓPOLES @fabiovieirafotorua 8 de 32

Deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) durante ato bolsonarista na Avenida Paulista

Reprodução 9 de 32

Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem manifestação na Avenida Paulista

FÁBIO VIEIRA/ESPECIAL METRÓPOLES @fabiovieirafotorua 10 de 32

Manifestantes colocam faixas denunciando parlamentares que são contra a pauta da anistia

Fábio Vieira/Especial para o Metrópoles/ @fabiovieirafotorua 11 de 32

Homem fantasiado de estátua se manifesta contra o ministro do STF Alexandre de Moraes

Fábio Vieira/Especial para o Metrópoles/ @fabiovieirafotorua 12 de 32

Manifestantes trazem faixas em apoio ao deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

Fábio Vieira/Especial para o Metrópoles/ @fabiovieirafotorua 13 de 32

Faixa mostra protesto contra o ministro do STF Alexandre de Moraes

Fábio Vieira/Especial para o Metrópoles/ @fabiovieirafotorua 14 de 32

Manifestante exibe faixa contra o ministro do STF Alexandre de Moraes e o presidente Lula

Fábio Vieira/Especial para o Metrópoles/ @fabiovieirafotorua 15 de 32

Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem manifestação na Avenida Paulista

FÁBIO VIEIRA/ESPECIAL METRÓPOLES @fabiovieirafotoru 16 de 32

Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem manifestação na Avenida Paulista 6

FÁBIO VIEIRA/ESPECIAL METRÓPOLES @fabiovieirafotoru 17 de 32

Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem manifestação na Avenida Paulista

FÁBIO VIEIRA/ESPECIAL METRÓPOLES @fabiovieirafotorua 18 de 32

Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem manifestação na Avenida Paulista

FÁBIO VIEIRA/ESPECIAL METRÓPOLES @fabiovieirafotorua 19 de 32

Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem manifestação na Avenida Paulista

FÁBIO VIEIRA/ESPECIAL METRÓPOLES @fabiovieirafotorua 20 de 32

Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem manifestação na Avenida Paulista

FÁBIO VIEIRA/ESPECIAL METRÓPOLES @fabiovieirafotorua 21 de 32

Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem manifestação na Avenida Paulista

FÁBIO VIEIRA/ESPECIAL METRÓPOLES @fabiovieirafotorua 22 de 32

Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem manifestação na Avenida Paulista

FÁBIO VIEIRA/ESPECIAL METRÓPOLES @fabiovieirafotorua 23 de 32

Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem manifestação na Avenida Paulista

FÁBIO VIEIRA/ESPECIAL METRÓPOLES @fabiovieirafotorua 24 de 32

Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem manifestação na Avenida Paulista

FÁBIO VIEIRA/ESPECIAL METRÓPOLES @fabiovieirafotorua 25 de 32

Imagem aéreas da Avenida Paulista durante ato bolsonarista

FOTO: FÁBIO VIEIRA/ESPECIAL METRÓPOLES @fabiovieirafotorua 26 de 32

Imagem aéreas da Avenida Paulista durante ato bolsonarista3

FOTO: FÁBIO VIEIRA/ESPECIAL METRÓPOLES @fabiovieirafotorua 27 de 32

Imagem aéreas da Avenida Paulista durante ato bolsonarista2

FOTO: FÁBIO VIEIRA/ESPECIAL METRÓPOLES @fabiovieirafotorua 28 de 32

Imagem aéreas da Avenida Paulista durante ato bolsonarista

FÁBIO VIEIRA/ESPECIAL METRÓPOLES @fabiovieirafotorua 29 de 32

Pastor Silas Malafaia, organizador do ato Reaja Brasil, no carro de som durante manifestação bolsonarista na Avenida Paulista

FÁBIO VIEIRA/ESPECIAL METRÓPOLES @fabiovieirafotorua 30 de 32

Pastor Silas Malafaia, organizador do ato Reaja, Brasil, chega à manifestação bolsonarista na Avenida Paulista

FÁBIO VIEIRA/ESPECIAL METRÓPOLES @fabiovieirafotorua 31 de 32

Deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL), líder da oposição na Câmara Federal, durante ato bolsonarista na Paulista

FÁBIO VIEIRA/ESPECIAL METRÓPOLES @fabiovieirafotorua 32 de 32

Deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em ato bolsonarista na Avenida Paulista

FÁBIO VIEIRA/ESPECIAL METRÓPOLES @fabiovieirafotorua

A critica sobre a falta de presidenciáveis no ato, ouvida pelo Metrópoles nos bastidores, foi vocalizada pelo pastor Silas Malafaia em seu discurso.

“Cadê aqueles que dizem ser a opção no lugar de Bolsonaro? Era para estarem aqui, minha gente. Sabe o que fica provado? Que até aqui Bolsonaro é insubstituível”, argumentou o pastor do trio elétrico estacionado na esquina da Avenida Paulista com a rua Peixoto Gomide.

Essa é a 8ª manifestação nas ruas organizada pelo núcleo duro do bolsonarismo desde que Jair Bolsonaro deixou a Presidência da República, em 2022. O ato deste domingo é o primeiro que não contará com a presença do ex-presidente. Uma das medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determina que Bolsonaro não pode sair de casa aos finais de semana. Bolsonaro acompanaha as manifestações por vídeochamada.

Com o mote “reaja, Brasil”, o ato pretende marcar a reação da direita ao julgamento que avança no Supremos sobre tentativa de golpe de Estado, que teria sido liderada por Jair Bolsonaro. Na quarta-feira (30/7), o governo americano aplicou a lei Magnitsky contra Moraes, uma sanção que impede cidadãos estrangeiros de entrar nos Estados Unidos e realizar transações financeiras com empresas americanas.