Mapas imensos e aventuras épicas: 10 jogos de mundo aberto que você precisa jogar no PS4 e PS5

Se você é fã de jogos com grandes mapas e liberdade para explorar, esta lista é para você. Com visuais incríveis, narrativas envolventes e muita ação, esses 10 jogos de mundo aberto oferecem experiências que combinam combates desafiadores com a possibilidade de seguir seu próprio caminho.

Confira a seguir os 10 jogos de mundo aberto que você precisa jogar no PS4 e PS5:

Os 10 jogos de mundo aberto obrigatórios

Death Stranding 2: Desenvolvido pela Kojima Productions , este exclusivo de PS5 aprofunda a jornada de Sam Porter Bridges em uma história sobre conexão humana, com gráficos impressionantes e jogabilidade aprimorada.

Fonte: TechTudo

Redigido por Contilnet.