Maranhão implanta refeição na merenda e aprimora transporte escolar

Educação também se faz para além das paredes da sala de aula. O acesso ao transporte seguro e à alimentação de qualidade é fundamental para garantir o direito à educação, reduzir desigualdades e fortalecer a aprendizagem. Diversos estudos apontam que a alimentação nutritiva e adequada melhora o desempenho escolar, favorece a concentração e contribui para a permanência dos estudantes na sala de aula.

Com o compromisso de garantir dignidade dentro e fora da sala de aula para os estudantes maranhenses, o Governo do Maranhão realizou no Palácio Henrique de La Rocque, em São Luís, o lançamento do macroprograma Educação de Verdade com três eixos: Refeição de Verdade, para Mentes Brilhantes, Transporte Escolar de Verdade e Tô Conectado.

O Refeição de Verdade, para Mentes Brilhantes complementa o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com foco na garantia da segurança alimentar e no combate à evasão escolar. Durante os 200 dias letivos, os alunos do turno matutino recebem lanche e almoço; os do vespertino, almoço e lanche; e os do noturno, jantar.

Leia também

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Governo do Maranhão (@governoma)

A ação beneficia 247.180 estudantes da educação básica da rede pública estadual, abrangendo as modalidades Atendimento Educacional Especializado (AEE), Educação de Jovens e Adultos (EJA), Ensino Fundamental, Ensino Médio e Quilombola

“Esperei 32 anos para ver esse momento acontecer. Eu agradeço por fazer parte dessa história. Está na Constituição a garantia da dignidade da pessoa humana. E alimentação adequada trará dignidade aos alunos. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos está o direito à vida, que se concretiza no direito à alimentação”, declarou a Joana D’Arc, técnica de alimentação da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

Já o Transporte Escolar de Verdade complementa o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) e garante transporte gratuito, seguro e acessível, especialmente para estudantes da zona rural. A medida inclui a ampliação do repasse financeiro aos municípios, com recursos do Tesouro Estadual.

“Vamos aumentar o repasse. De 12 milhões para 80 milhões de reais. Caxias, por exemplo, que recebia 100 mil reais por ano, vai receber 1.480 milhões. Vai ter recurso suficiente para transportar tanto o aluno do Ensino Fundamental quanto o aluno do Ensino Médio”. Governador Carlos Brandão

Por meio do eixo Tô Conectado, os estudantes da rede estadual passarão a contar com tablets para apoiar as atividades pedagógicas, tanto na escola quanto em casa. Os dispositivos serão configurados exclusivamente para fins educacionais, com acesso restrito a conteúdos relacionados ao aprendizado, sem permitir o uso de redes sociais ou jogos online. Para os professores, serão disponibilizados notebooks que servirão como ferramenta de apoio ao planejamento das aulas, produção de avaliações, correção de atividades, registro de notas e participação em cursos de formação e aperfeiçoamento profissional.

Juntas, estas iniciativas reforçam o compromisso do Governo do Maranhão com uma educação inclusiva, equitativa e capaz de reduzir desigualdades, assegurando que todos os estudantes tenham condições de acessar e permanecer na escola.

Governo do Maranhão

Instagram | Facebook