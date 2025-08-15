Marca Seringueiro Lounge Bar leva estrutura de Cruzeiro do Sul para o Festival do Açaí em Feijó

14/08/2025
O Festival do Açaí, em Feijó, conta este ano com a presença do Seringueiro Lounge Bar, marca consolidada em Cruzeiro do Sul que se define como muito mais que um camarote: um espaço que valoriza a cultura acreana e oferece experiências diferenciadas ao público.

Segundo o empresário Mateus Aminadabe, responsável pelo empreendimento, a proposta é unir entretenimento e identidade cultural. “O seringueiro é muito mais do que um camarote. Somos uma marca que valoriza a cultura do povo acreano. É um prazer trazer o nosso trabalho para o povo de Feijó, com estrutura de qualidade e preparada especialmente para o evento”, afirmou.

Espaço chega ao Festival do Açaí com proposta de valorizar a cultura acreana/Foto: ContilNet

A equipe deslocou toda a estrutura até Feijó, incluindo o lounge bar, a linha de camisas da marca e um sistema de atendimento completo. O investimento contou com apoio da Musical Importadora e da equipe de eventos do Seringueiro, que trabalhou na montagem de uma infraestrutura de primeira linha.

Mateus destaca a proposta de unir identidade cultural e entretenimento em um espaço diferenciado/Foto: ContilNet

O espaço oferece visão privilegiada para o palco, banheiros cobertos, mesas, segurança, organização e bar com opções de drinks, cervejas e bebidas destiladas. Além disso, uma tradição marca o encerramento das noites: o famoso caldinho quente servido aos clientes.

Estrutura do Seringueiro Lounge Bar garante visão privilegiada para o palco e serviços exclusivos/Foto: ContilNet

Os ingressos custam R$ 80 nas três primeiras noites e R$ 100 na última, garantindo acesso total ao ambiente exclusivo. “Aqui, o público acompanha os shows de perto, com conforto e serviços que fazem a diferença”, destacou Mateus.

Ambiente preparado com bar, mesas, banheiros cobertos e o tradicional caldinho quente ao fim da noite/Foto: ContilNet

