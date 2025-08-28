Marcas de tortura: mãe e madrasta são suspeitas de matar criança

Duas mulheres, de 22 e 25 anos, foram presas em Manaus (AM), pela Polícia Civil do Amazonas (PCAM), suspeitas de matar uma criança de cinco anos nessa quarta-feira (27/8). A vítima era filha e enteada das investigadas.

Rafaela Coelho Ramires e Vitoria Coelho Dutra foram presas por homicídio qualificado e maus-tratos. Segundo investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os médicos que atenderam a criança constataram que ela apresentava diversas lesões, antigas e recentes, pelo corpo.

Conforme o delegado Ricardo Cunha, titular da unidade especializada, a equipe foi acionada assim que a criança deu entrada, já sem vida, em uma unidade hospitalar de Manaus.

Inicialmente, a causa da morte foi tratada como um acidente doméstico. Ao levar a criança ao hospital, a mãe e a madrasta relataram à equipe médica que ela teria batido a cabeça devido a uma queda no banheiro de casa, por conta do piso escorregadio.

No entanto, os médicos identificaram diversas lesões antigas pelo corpo da vítima e, posteriormente, em uma avaliação mais minuciosa, constataram indícios de agressões recentes, inclusive na região cervical, que, segundo a polícia, trata-se de uma característica de enforcamento.

Segundo o delegado, as suspeitas já tinham um extenso histórico de agressões contra a criança e eram, inclusive, monitoradas pelo Conselho Tutelar.

“Inclusive elas se mudaram recentemente para outra residência porque os vizinhos da casa anterior estavam fazendo denúncias de violências praticadas contra a criança”, detalhou.

O delegado-geral adjunto da PC-AM, Guilherme Torres, classificou o crime como “chocante”. “Infelizmente, trata-se de um caso trágico e covarde, em que a vítima é uma criança de apenas 5 anos, que não teve qualquer chance de defesa. Esse crime nos choca profundamente, mas a DEHS atuou de forma imediata, efetuando a prisão das principais suspeitas”, disse.

Prisão

As suspeitas foram conduzidas para a delegacia para prestar esclarecimentos e foi dada voz de prisão em flagrante.

As investigações continuam, a fim de aguardar o laudo definitivo que vai atestar qual foi a causa específica da morte da criança.

“Nós já sabemos que ela sofreu diversos hematomas por todo o seu corpo; ela tinha hemorragias internas na região do fígado, que são também características de agressões físicas, além dos sinais de enforcamento”, finalizou o delegado.