Marcello Moura defende mudança ou expansão da Expoacre: ‘Mais de 100 expositores ficaram de fora’

Durante a transmissão da última noite da Expoacre 2025, o empresário e presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Branco (CDL), Marcello Moura, defendeu a mudança ou expansão da Expoacre 2025, em entrevista ao ContilNet.

O CEO do grupo Recol disse que essa opinião é quase unânime entre os empresários que estão expondo na feira, já que não há mais espaços para novos expositores. Nessa edição, a CDL ficou responsável pelo cadastramento dos estandes.

“Para você ter uma ideia, fechamos todas as vagas em tempo recorde. Ficaram mais de 100 expositores de fora, que não puderam colocar seus produtos aqui dentro por conta do tamanho do espaço”, disse o empresário.

“O ideal é que a gente repense essa forma: ou vamos ampliar a feira ou vamos mudar de local, mas algo precisa ser feito porque o parque está pequeno para a quantidade de expositores que nós temos”, continuou.

Moura também defendeu o que Gladson já vinha anunciando desde o início do ano:

“A Expoacre deve ser uma feira que tenha maior participação da iniciativa privada. É óbvio que precisamos de uma participação do governo, com um espaço para as instituições e secretarias, mas o foco é expor o que o Acre produz, em todos os segmentos”, concluiu.