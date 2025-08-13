Márcio Bittar anuncia filiação ao PL; veja quando e onde será a cerimônia oficial em Rio Branco

O senador Márcio Bittar anunciou nesta terça-feira, 12 de agosto, por meio de suas redes sociais, que vai oficializar sua filiação ao Partido Liberal (PL) em um evento marcado para o próximo dia 22 de agosto, a partir das 16h, no auditório da Uninorte, em Rio Branco.

Segundo o parlamentar, a mudança de legenda representa “um novo capítulo” e reafirma seu “compromisso inabalável com a liberdade”. Ele também convidou amigos, apoiadores e correligionários para participarem da cerimônia.

O encontro deve contar com a presença de lideranças políticas locais e representantes do PL no Acre.