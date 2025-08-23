22/08/2025
Márcio Bittar recebe mensagens de apoio de Michelle Bolsonaro durante filiação ao PL

Ex-primeira-dama encaminhou uma longa manifestação em que destacou a importância da chegada de Bittar ao PL

O ato de filiação do senador Márcio Bittar ao Partido Liberal (PL), realizado nesta sexta-feira (22) no auditório da Uninorte, em Rio Branco, contou não apenas com lideranças locais e nacionais presentes, mas também com mensagens enviadas por figuras de destaque que não puderam comparecer ao evento, entre elas o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Márcio Bittar recebe mensagens de apoio de Michelle Bolsonaro durante filiação ao PL. Foto: Reprodução

Michelle encaminhou uma longa manifestação em que destacou a importância da chegada de Bittar ao PL e fez questão de cumprimentar o senador, sua esposa e também a presidente estadual do PL Mulher, Charlene Lima. Segundo ela, o coração “transborda de gratidão” ao dar as boas-vindas a um amigo que, mais do que liderança, é parte de um projeto de fortalecimento conservador no país.

Em sua mensagem, a ex-primeira-dama relembrou a proximidade construída com o Acre, citando que em 2024 celebrou aniversário no estado ao lado de Bittar e de sua família, em eventos que reforçaram a conexão com a população acreana. Para Michelle, a filiação não representa apenas a entrada em uma nova sigla, mas a consolidação de uma liderança conservadora que, em suas palavras, “vai ecoar por todo o Brasil”.

Ela destacou o papel de Bittar e do prefeito Tião Bocalom como defensores da prosperidade no campo, da infraestrutura que integra famílias e de políticas voltadas ao progresso. Também ressaltou que o senador atua como uma “ponte que une corações e ideais”, combatendo divisões políticas e priorizando valores tradicionais.

Também agradeceu a atuação da presidente estadual do PL Mulher, Charlene Lima, e do presidente estadual do partido, Edson Bittar, pelo incentivo à participação feminina na política.

Ao final, dirigiu palavras de incentivo à esposa do senador, Thaís Bittar, que, segundo ela, é fonte de inspiração e motivação para o trabalho do parlamentar. A ex-primeira-dama concluiu desejando que a nova fase no PL seja marcada por vitórias e afirmou que o povo acreano, as famílias brasileiras e o país “sejam abençoados por Deus”.

Veja o vídeo:

