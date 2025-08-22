Marcio Bittar reforça que prioridade do PL no Acre é sua reeleição ao Senado em 2026: “Meu papel”

O senador Marcio Bittar destacou, em entrevista coletiva realizada na manhã desta sexta-feira (22), que a prioridade do Partido Liberal (PL) no Acre é sua reeleição ao Senado nas eleições de 2026. A declaração antecede sua filiação oficial à sigla, marcada para ainda hoje, às 16 horas, no auditório da Uninorte.

“Eu, Marcio Bittar, com 62 anos de idade, eu entendo que o meu dever é isso aqui, que eu estou fazendo de novo. Nós temos aqui pessoas muito importantes. Veja bem, ninguém duvida que nós temos uma chance muito grande de ganhar o governo federal no ano que vem. isso acontecendo, você tem atores aqui que terão condições de nos ajudar a mudar a realidade da Amazônia brasileira. Esse é o meu sonho. E temos objetivos concretos do nosso Estado, do Estado que eu tenho a honra de representar. O meu papel, o meu dever é acoplar no plano nacional, ressaltou.

Bittar ressaltou ainda que, enquanto o governador Gladson tem vantagem em uma possível candidatura ao Senado, sua própria eleição não seria “fácil”.

“Eu preciso me dedicar a isso. Eu acho que o meu papel fundamental e o papel do PL aqui para frente é concentrar na candidatura de reeleição”, afirmou.

O senador também destacou a atuação estratégica do partido: “Se o PL tem como prioridade a eleição do Senado, é protagonismo. Entendemos que o que pode mudar a realidade econômica e social do Acre está no Estado; está no Brasil, no Congresso Nacional e no Executivo”.

Márcio Bittar disse ainda que a aliança construída na eleição passada será preservada. “Desejamos e trabalhamos para que a aliança seja mantida. Não há razão para pressões ou surpresas nesse sentido”, afirmou, ao comentar sobre parceiros políticos e alinhamentos futuros.

Veja o vídeo: