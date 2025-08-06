Marcio Bittar se acorrenta com outros senadores bolsonaristas em pedido de impeachment de Moraes

O senador Márcio Bittar (União-AC) e outros parlamentares bolsonaristas se acorrentaram à mesa da presidência do Senado Federal na tarde desta quarta-feira (6). O protesto, liderado por Magno Malta (PL-ES), tem como principal exigência a inclusão do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na pauta da Casa.

As imagens da manifestação foram amplamente divulgadas nas redes sociais, mostrando os senadores usando correntes e cadeados para se fixarem ao local. Segundo Malta, o movimento é “pacífico, mas determinado” e só deve cessar quando as reivindicações forem ouvidas pelo Congresso Nacional.

Entre as exigências do grupo estão: a anistia humanitária a presos dos atos de 8 de janeiro, o impeachment de Moraes, o fim do foro privilegiado, o fim das restrições ao senador Marcos do Val e a tramitação do que os manifestantes chamam de “pacote da paz”.

Márcio Bittar reforçou a fala do colega de bancada e afirmou que o país vive um momento de ruptura: “Não existe eleição presidencial sem Bolsonaro”, disse. Segundo ele, a ocupação do espaço da presidência do Senado será mantida até que as pautas sejam formalmente acolhidas tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado.

A manifestação gerou reações dentro e fora do Congresso, alimentando ainda mais o clima de tensão entre parte do Legislativo e o Judiciário. Até o momento, não houve pronunciamento oficial da presidência do Senado sobre o protesto.

Em entrevista, Malta afirmou que só sai do local morto ou quando o presidente do Senado der uma resposta concreta ao pedido de impeachment de Alexandre de Moraes.