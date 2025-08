mari-fernandez-comenta-sobre-cancelamento-de-shows-e-virose:-“eu-tava-bem-doente”

A cantora cancelou dois shows no Maranhão no último final de semana por orientação médica

A cantora Mari Fernandez, de 27 anos, realizou nesta quinta-feira (31/7) um pocket show especial para apresentar seu novo álbum, “Mari no Barzinho (Ao Vivo em BH) Vol.1” em Indianópolis, São Paulo. Em conversa com a repórter do portal LeoDias, Fernanda Siccherolli, a artista aproveitou para tranquilizar os fãs sobre o seu estado de saúde, já que na última semana precisou cancelar duas apresentações por conta de uma virose.

“Eu estou melhor agora, mas até uns três dias atrás eu estava com isso, sabe, eu peguei uma virosezinha e o pior foi que não danificou nem tanto na voz, assim, de tossir, de gripe nem nada, de não conseguir cantar. Era o corpo mesmo, sabe, parecia que eu tinha levado uma ‘pisa’ mesmo, de umas 10 pessoas, o corpo dolorido, aí foi dando febre, dor de barriga. Eu tava sentindo muito, eu tava pra morrer, até um dia que eu brinquei com a assessora que eu disse ‘eu nunca na vida bati o recorde que eu bati no banheiro que eu fui essa semana, 15 vezes’, eu fiquei ruim, mas agora eu tô aqui melhor, né, graças a Deus”, relatou a cantora de sertanejo.

A artista explicou que mesmo se cuidando, com a correria intensa de shows acabam acontecendo coisas que fogem do controle: “Nessa correria que a gente vive, né, principalmente nessa maratona de junho e julho, a gente prepara ali a agenda de show. Só que tem coisas que fogem do nosso controle, que a gente não tem como controlar. Nesses meus quatro anos de carreira, eu acho que se eu cancelei três shows, quatro shows foram muitos. Durante todos os quatro anos de carreira eu não cancelo shows, só se for uma coisa assim, extremo do extremo”, enfatizou.

“Um dia antes de eu cancelar os shows [no Maranhão], pra vir me cuidar, eu fiz uma dobrada, dois shows num dia. Então assim, nesse dia eu sofri, porque eu tava bem doente, a minha pressão começou a cair, eu comecei a suar frio. A gente que trabalha com estrada, a gente realmente só, infelizmente, tá exposto a acontecer qualquer coisa, mesmo a gente se preparando, a gente se programando pra que não aconteça. E a gente faz de tudo pra sempre tentar controlar a situação, eu sempre vou além do meu limite”, explicou.

Mari ainda alertou, que apesar do esforço, precisa cuidar da saúde: “Chega uma hora que a gente precisa também se cuidar, porque essa máquina capotar, pifar, não tem como a máquina continuar depois”.

A cantora cancelou dois shows no Maranhão no último final de semana por orientação médica. As apresentações seriam nas cidades de Paulo Ramos e Pindará-Mirim, no sábado (27/7), e domingo (28/7), respectivamente.