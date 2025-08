mari-fernandez-revela-nova-parceria-com-grelo-e-natanzinho-lima:-“galera-vai-gostar”

Exclusivo

Além do lançamento do novo álbum, a cantora já está trabalhando em novos projetos

Mari Fernandez lançou nesta quinta-feira (31/7) o seu novo álbum, “Mari no Barzinho (Ao Vivo em BH) Vol.1”, e para apresentar o seu novo projeto, realizou um pocket show especial em Indianópolis, São Paulo. Em conversa com a repórter do portal LeoDias, Fernanda Siccherolli, a cantora revelou em primeira mão, que está trabalhando em uma nova canção em parceria com os cantores Grelo e Natanzinho Lima: “Saudade do Carai”, com o lançamento previsto para o final deste ano.

“Tô preparando um feat muito massa que a gente já tá conversando, a gente já tá começando a gravar vozes na música. O nome da música se chama “Saudade do Carai”. Soltando já em primeira mão para o LeoDias (risos). É uma música que eu vou gravar com o Grelo e com o Natanzinho Lima. Então vai ser uma pegada muito diferente, uma mistura de arrocha com sertanejo, acho que a galera vai gostar”, revelou a artista de 27 anos.

Veja as fotos Portal LeoDias Natanzinho Lima – Foto: Divulgação Reprodução Instagram Mari FernandezReprodução (Instagram)

Leia Também

A artista ainda comentou sobre como o novo álbum é um projeto que conta sobre sua trajetória: “Esse projeto é muito a minha cara. Minha história começou nos barzinhos, né? Eu comecei como compositora, comecei cantando nos barzinhos. Eu considero que o barzinhos foi uma escola muito grande pra mim. Tudo que eu aprendi como cantora, como artista, em escolha de repertório, em saber na hora do momento do show, como identificar o que a galera realmente quer ouvir, quer curtir, foi realmente com a escola que foi o Barzinho, sabe?”, afirmou.

Para o repertório do álbum, Mari apostou em misturar o sertanejo com o forró, que faz parte da sua origem: “Eu não posso deixar o forró de lado, não tem como, eu sou cearense, sou nordestina, é impossível. E aí quando foi na escolha do repertório eu pensei, cara, eu quero regravar algumas músicas de forró também, mas eu quero fazer de uma maneira diferente, de uma maneira que quase ninguém nunca fez”, falou.

“E aí eu tive a ideia de pegar algumas músicas que fizeram muito sucesso na sonoridade do forró, mas colocaram a sonoridade do sertanejo, com a produção de sertanejo. As letras, as composições são de grandes nomes do forró, mas com essa roupagem, essa sonoridade nova, já desse meu momento agora, cantando um pouquinho mais sertanejo, cantando um pouquinho de forró, misturando um pouquinho de tudo”, explicou.