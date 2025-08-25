25/08/2025
Maria Bethânia põe fim a casamento com estilista Gilda Midani após oito anos

Cantora de 79 anos e designer de moda de 66 encerraram relação de forma discreta, mas seguem em convivência cordial

Após oito anos de união, a cantora Maria Bethânia, de 79 anos, e a estilista Gilda Midani, de 66, decidiram colocar um ponto final no casamento. Segundo informações divulgadas pelo jornal Extra, o término foi conduzido de forma discreta, preservando a mesma reserva que sempre marcou o relacionamento das duas.

Mesmo com o fim da relação amorosa, Bethânia e Gilda continuam mantendo uma convivência harmoniosa. Elas trocam elogios publicamente e seguem trabalhando juntas em projetos profissionais.

Reprodução/Redes sociais

As duas iniciaram o romance em 2017, longe dos holofotes. A relação só se tornou pública em 2022, quando viralizou nas redes sociais um vídeo em que a cantora aparece beijando a estilista durante uma celebração familiar em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, terra natal de Bethânia.

Gilda Midani é um nome consagrado no design de moda e também é mãe do ator João Vicente de Castro, que atualmente interpreta o personagem Renato no remake de Vale Tudo, da TV Globo. João Vicente é fruto de sua relação com o jornalista Tarso de Castro, um dos fundadores do jornal O Pasquim, falecido em 1991, aos 49 anos.

