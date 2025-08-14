14/08/2025
Universo POP
Caso de pastor que usou calcinha e peruca levanta debates sobre fetiche
Viúva de Elvis Presley é acusada de matar a filha por herança
Bruna Marquezine proíbe celulares em festa de 30 anos com Zeca Pagodinho; veja o convite
Mariana Rios revela nome polêmico do filho e gera debates na internet
Hytalo Santos é visto em igreja recebendo oração de pastora após investigações
Ana Castela e Karol G são as atrações musicais do jogo da NFL no Brasil
Hytalo Santos chora ao receber oração após ter casa alvo de busca e apreensão
Pamela Anderson revela como foi trabalhar com Liam Neeson
Humorista conhecido como ‘advogado de Alexandre de Moraes’ viraliza
Médico de famosas é investigado pela Polícia Federal por desviar verbas do SUS

Mariana Rios revela nome polêmico do filho e gera debates na internet

Atriz explicou o significado de 'Palo', mas a sonoridade incomum do nome dividiu opiniões

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A atriz Mariana Rios revelou o nome de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o empresário João Luis Diniz D’Avila. A escolha por “Palo” gerou polêmica e repercutiu imediatamente nas redes sociais. A revelação aconteceu durante uma participação da atriz no programa Saia Justa, do canal GNT.O significado do nome

Reprodução

Segundo Mariana, o nome tem origem espanhola e significa “madeira” ou “pau”. Para a atriz, no entanto, o termo carrega um simbolismo mais profundo: representa força, resistência e resiliência, remetendo ao tronco de uma árvore.

Apesar da explicação, a internet não perdoou a sonoridade incomum do nome. Muitos internautas brincaram com a semelhança da palavra com a forma como o personagem Cebolinha, da Turma da Mônica, pronuncia a letra “r”. Outros demonstraram preocupação com o futuro da criança, comentando que ele terá que passar a vida explicando que o nome não é Paulo.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.