Mariana Rios revela nome polêmico do filho e gera debates na internet

A atriz Mariana Rios revelou o nome de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o empresário João Luis Diniz D’Avila. A escolha por “Palo” gerou polêmica e repercutiu imediatamente nas redes sociais. A revelação aconteceu durante uma participação da atriz no programa Saia Justa, do canal GNT.O significado do nome

Segundo Mariana, o nome tem origem espanhola e significa “madeira” ou “pau”. Para a atriz, no entanto, o termo carrega um simbolismo mais profundo: representa força, resistência e resiliência, remetendo ao tronco de uma árvore.

Apesar da explicação, a internet não perdoou a sonoridade incomum do nome. Muitos internautas brincaram com a semelhança da palavra com a forma como o personagem Cebolinha, da Turma da Mônica, pronuncia a letra “r”. Outros demonstraram preocupação com o futuro da criança, comentando que ele terá que passar a vida explicando que o nome não é Paulo.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.