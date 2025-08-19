Marília Mendonça tem material para 20 anos de lançamentos, diz empresário

O legado de Marília Mendonça continua a surpreender. De acordo com Wander Oliveira, empresário e fundador da Workshow, responsável pela carreira da cantora, há um acervo tão vasto que a artista tem material inédito para ser lançado por mais de 20 anos, com a ideia de trabalhar 10 músicas anualmente.

No entanto, a gestão desse acervo tem gerado atritos. O material da cantora é administrado por três frentes: a família, a gravadora Som Livre e a empresa Workshow. A necessidade de atuarem em conjunto para decidir sobre os lançamentos nem sempre agrada a todos. Uma das principais divergências gira em torno de um pen drive que contém entre 100 e 110 arquivos inéditos, compilados pelo amigo e parceiro de composição da cantora, Juliano Soares (Tchula).

Wander Oliveira afirmou que doou sua parte nos direitos do pen drive ao espólio do filho de Marília, Léo, mas ficou surpreso ao descobrir que o advogado da família estaria negociando o material com a gravadora.

Fonte: g1

Redigido por Contilnet.