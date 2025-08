Marília Tavares é atração confirmada no Festival da Farinha 2025 em Cruzeiro do Sul

A cantora Marília Tavares está entre as atrações confirmadas para o Festival da Farinha 2025, que será realizado entre os dias 27 e 30 de agosto no Complexo Esportivo do bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul. A artista sobe ao palco no dia 28, prometendo animar o público com um repertório repleto de romantismo e sofrência, marcas registradas de sua carreira em ascensão.

O anúncio foi comemorado pelo prefeito Zequinha Lima em suas redes sociais. “Confirmadooo! Marília Tavares vai estar no nosso Festival da Farinha!

Prepare o coração porque vai ser emoção do começo ao fim. Já marca na agenda e chama todo mundo!”, escreveu ele, reforçando o convite à população.

A própria Marília Tavares também deixou um recado especial aos fãs da região. “Oi galera de Cruzeiro do Sul, no Acre, Marília Tavares aqui, passando pra avisar vocês que temos um encontro marcado dia 28 de agosto no Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul. E você, meu convidado, não pode perder! Já quero mandar um abraço ao prefeito Zequinha Lima, espero lá, hein!”, disse a artista, em vídeo publicado nas redes sociais.

Com milhares de ouvintes nas plataformas digitais, Marília Tavares vem se consolidando como uma das vozes femininas mais promissoras do cenário musical brasileiro, e sua participação no festival é uma das mais aguardadas desta edição.

O Festival da Farinha é um dos eventos mais tradicionais e celebrados do calendário cultural do Vale do Juruá. Mais do que uma festa, o evento é uma vitrine da cultura regional, reunindo gastronomia típica, feira de artesanato, apresentações culturais e atividades que valorizam a identidade local e o trabalho de produtores e artistas da região.

Aberto ao público e com entrada gratuita, o festival contará com uma estrutura especial para garantir segurança, conforto e acessibilidade para todos os participantes. A expectativa é reunir milhares de pessoas durante os quatro dias de programação, fortalecendo o turismo e a economia local.