Marília Tavares é confirmada no Festival da Farinha 2025 em Cruzeiro do Sul

A cantora Marília Tavares, uma das revelações da música brasileira, foi confirmada como uma das atrações principais do Festival da Farinha 2025. O evento será realizado entre os dias 27 e 30 de agosto, no Complexo Esportivo do bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul, no Acre.

A jovem artista subirá ao palco no dia 28 de agosto, em uma das noites mais aguardadas da programação.

O Festival da Farinha é um dos eventos culturais mais tradicionais do Juruá, reunindo shows, apresentações culturais, gastronomia e valorização dos produtores locais. A presença de Marília Tavares reforça a proposta do evento de atrair público com nomes de destaque nacional, ao mesmo tempo em que promove os elementos culturais da região.