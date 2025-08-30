marinha-emite-alerta-para-ventos-de-60-km/h-no-litoral-de-sp-e-do-rio

A Marinha do Brasil emitiu um alerta sobre a ocorrência de ventos fortes no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro no início da próxima semana, entre a tarde de segunda-feira (1º/9) e a madrugada de terça (2/9).
Segundo o comunicado, rajadas de 60 km/h devem afetar a faixa litorânea entre as cidades de Ilhabela (SP) e Rio de Janeiro (RJ), e são resultado de um sistema de alta pressão sobre o oceano.
Leia também
-
Objeto não identificado é visto no mar de Santos durante ressaca. Veja
-
Ressaca no Rio chega ao 3º dia e Marinha interdita Baía da Guanabara
-
Ressaca no litoral: navegação no Porto de Santos é retomada
-
Litoral de SP tem previsão de ressaca com ondas de mais de 3 metros
De acordo com a Escala de Beaufort, usada pela Marinha, ventos de 60 km/h (entre 28 e 33 nós) são considerados fortes, sendo classificados como ventania.
A Marinha alerta que os navegantes acessem informações meteorológicas, disponíveis no site da força naval brasileira. Pescadores, esportistas e banhistas também devem verificar a situação dos ventos antes de entrarem no mar. Isso porque ventos acima de 40km/h são suficientes para causar ressacas marítimas.
Previsão do tempo no litoral de SP e do Rio
- Entre a tarde da próxima segunda-feira e a madrugada de terça, a previsão do tempo é de muitas nuvens com chuvas isoladas, tanto para São Paulo quanto para o Rio de Janeiro, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
- A temperatura também deve permanecer amena no território paulista, com mínima de 15ºC e máxima de 26ºC no caso paulista. A umidade relativa do ar deve ficar entre 35% e 85%.
- No litoral carioca, há maiores chances de fazer calor, com mínima de 20ºC e máxima de 27ºC. A umidade relativa do ar deve ficar entre 55% e 95%.
- O Inmet prevê ventos moderados para os dois estados.