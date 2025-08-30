marinha-emite-alerta-para-ventos-de-60-km/h-no-litoral-de-sp-e-do-rio

A Marinha do Brasil emitiu um alerta sobre a ocorrência de ventos fortes no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro no início da próxima semana, entre a tarde de segunda-feira (1º/9) e a madrugada de terça (2/9).

Segundo o comunicado, rajadas de 60 km/h devem afetar a faixa litorânea entre as cidades de Ilhabela (SP) e Rio de Janeiro (RJ), e são resultado de um sistema de alta pressão sobre o oceano.

De acordo com a Escala de Beaufort, usada pela Marinha, ventos de 60 km/h (entre 28 e 33 nós) são considerados fortes, sendo classificados como ventania.

A Marinha alerta que os navegantes acessem informações meteorológicas, disponíveis no site da força naval brasileira. Pescadores, esportistas e banhistas também devem verificar a situação dos ventos antes de entrarem no mar. Isso porque ventos acima de 40km/h são suficientes para causar ressacas marítimas.

Previsão do tempo no litoral de SP e do Rio