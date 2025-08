Mário Frias defende anistia e diz que Constituição foi “jogada fora”

Durante ato pró-Bolsonaro e contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, neste domingo (3/8), o deputado federal Mário Frias (PL-SP) defendeu a anistia ampla para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros réus pelos atos do 8 de janeiro de 2023.

Ao Metrópoles, o parlamentar afirmou que o debate sobre soberania tem se limitado a “fronteiras e muros”, quando, segundo ele, a verdadeira soberania está ligada à vontade popular. O deputado também criticou a atuação do Judiciário e afirmou que a Constituição “já foi jogada fora há muito tempo”.

“O povo está nas ruas porque está cansado de injustiça. De insegurança jurídica. A Constituição já foi jogada fora há muito tempo. Nós somos um povo pacífico, amoroso, caloroso, cultural. E não aceitamos mais os desmandos que estão sendo consequente de maneira inconsequente destruindo a alma do povo. O povo é soberano. Nós somos a democracia. É anistia já. Ampla, geral e irrestrita”, disse.

Atos pelo país

Aliados políticos marcaram atos em 62 cidades de todo o Brasil, neste domingo (3/8), em defesa da anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A agenda das mobilizações foi divulgada nas redes sociais do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), no decorrer da última semana. Todas as regiões do país estão contempladas.

O ex-presidente é réu no processo relacionado a uma suposta tentativa de golpe de Estado, que teria ocorrido em 2022 para mantê-lo no poder, mesmo após a vitória do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A ação penal é conduzida por Moraes no STF.

A anistia em pauta visa livrar Bolsonaro de uma possível condenação que pode levá-lo à cadeia. O perdão se estenderia, ainda, aos demais réus no processo que trata da trama golpista e aos condenados pelo 8 de Janeiro. Nas redes sociais, Nikolas fala em “anistia ampla, geral e irrestrita”.

Faixa mostra protesto contra o ministro do STF Alexandre de Moraes

Manifestante protesta vestindo trajes com cores da bandeira do Brasil e Estados Unidos

Os atos são realizados no contexto da imposição de medidas cautelares a Bolsonaro, como o uso de tornozeleira eletrônica. Devido às restrições impostas por Moraes, o ex-presidente não pode sair de casa aos finais de semana e, por isso, acompanhou de casa as manifestações.

As manifestações acontecem também no contexto das sanções impostas pelos Estados Unidos ao ministro do STF. Moraes é acusado pelo presidente Donald Trump de violar direitos fundamentais, como liberdade de expressão. As sanções norte-americanas estabelecem, entre outros pontos, por meio da Lei Magnitsky, que Moraes não pode fazer transações com empresas do país, como usar cartão de crédito com bandeira dos EUA.