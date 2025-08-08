marisa-orth-elogia-novo-musical-e-destaca-parceria-com-miguel-falabella

Marisa Orth prestigiou “DreamGirls – Em Busca de um Sonho”, versão brasileira do musical que é um dos espetáculos mais reconhecidos da Brodway. À repórter Jana Nunes, do portal LeoDias, a atriz entregou, nesta quinta-feira (7/8), a expectativa para a atração, além de comentar a relação com Miguel Falabella, com quem ela estrela a comédia romântica “Fica Comigo Esta Noite”.

De acordo com ela, a peça que divide os palcos é a mais engraçada das três versões: “Ela é muito importante para a minha vida. E, com certeza, de longe a mais engraçada”. Apesar de creditar outros colegas, como Carlos Moreno e Murilo Benício, ela credita o título à parceria com Falabella: “Ele é meu parceiro mais engraçado”.

Marisa Orth Foto: Antonio Chahestian/Record
Marisa Orth Foto: Antonio Chahestian/Record TV Brasil

“O Miguel é o meu partido mais engraçado. Embora tenha momentos de emoção. E eu e ele, não prestamos juntos. É engraçado, a gente é muito acostumado a fazer palhaçada juntos. Então, vai para esse caminho, sabe?”, continuou Marisa.

A expectativa dela segue nas alturas para “DreamGirls – Em Busca de um Sonho”. A produção dirigida por Gustavo Barchilon conta com Letícia Soares, Toni Garrido, Samantha Schmütz, Laura Castro e Reynaldo Machado no elenco principal: “Estou louca para ver”, finalizou Marisa Orth.

A veterana também celebrou o destaque dos musicais no cenário artístico brasileiro: “São Paulo é o terceiro maior polo de produção de teatro musical do mundo”. A capital paulista só fica atrás da Broadway (EUA) e do West End (Inglaterra). Um estudo da Fundação Getúlio Vargas revelou que o segmento movimentou R$ 1,1 bilhão na cidade, em 2023.

O musical “DreamGirls – Em Busca de um Sonho” está em cartaz desde o dia 31 de julho no Teatro Santander, localizado no Complexo JK Iguatemi, em São Paulo. As exibições são quintas e sextas-feiras, às 20h, sábados, às 16h e 20h e domingos, às 15h e 19h. Já “Fica Comigo Esta Noite” está em cartaz entre 09 de agosto e 14 de setembro, no Teatro Bradesco, no Bourbon Shopping, com exibição sexta às 20h, sábado 17h, 20h e domingo às 19h.