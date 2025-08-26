26/08/2025
Universo POP
“Guerreiras do K-Pop” se torna o filme mais assistido da Netflix
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce
Tamanho de pênis preferido das mulheres surpreende; descubra
Junior Lima relembra perrengues financeiros em carreira com Sandy
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce, do Kansas City Chiefs
Luan Pereira manda indireta após confusão com Dado Dolabella: “Voltar com ex”
Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho
Tá rolando? Duda Guerra quebra silêncio após flagra com caçula de Faustão
Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina privativa de hotel na Grécia
Guerra pela herança! Filhos de Cid Moreira acusam viúva de fraude e testamento falso

Marlon e Branco Amaral brindam os 30 anos do vinho Catalina em evento

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
marlon-e-branco-amaral-brindam-os-30-anos-do-vinho-catalina-em-evento

Não é todo dia que se completa 30 anos, e chegar ao marco merece uma celebração à altura. Foi dessa forma que os empresários Marlon e Branco Amaral decidiram comemorar as três décadas do Catalina, icônico rótulo da prestigiada vinícola chilena Santa Ema. Nessa segunda-feira (25/8), a dupla recepcionou um grupo de 20 convidados em um evento no restaurante Lago, casa gastronômica comandada pelo chef Marcelo Petrarca.

Leia também

O evento contou com a presença de dois grandes nomes da empresa: Rossana Pavone, integrante da terceira geração da família à frente da Santa Ema; e Andrés Sanhueza, atual CEO da companhia e enólogo-chefe do vinhedo desde 2000. Ao longo da ocasião regada a perfeitas harmonizações, os executivos compartilharam alguns capítulos da história e detalhes da vinícola chilena.

Marlon e Branco Amaral celebram os 30 anos do vinho Catalina - MetrópolesMarlon e Branco Amaral
Marlon e Branco Amaral celebram os 30 anos do vinho Catalina - MetrópolesAndrés Sanhueza e Rossana Pavone

Conhecida pela tradição na produção de vinhos de alta qualidade, a Santa Ema teve a trajetória iniciada em 1956, quando o imigrante italiano Pedro Pavone Voglino e o filho Félix Pavone Arbea fundaram a marca. Os vinhedos estão situados da Cordilheira dos Andes, à costa do Vale do Maipo, considerada uma das principais e melhores regiões do Chile para a produção dos vinhos.

Atualmente, a terceira e a quarta gerações da família Pavone dão continuidade ao legado começado por Pedro e Félix. Desde a fundação, a companhia segue sustentada em cinco pilares fundamentais, são eles: compromisso, qualidade, respeito, honestidade e responsabilidade. Em constante expansão e crescimento sólido, a Santa Ema exporta os rótulos para mais de 30 países.

Segundo Rossana Pavone, a vinícola Santa Ema, fixada a uma hora de Santiago, é aberta para visitantes e oferece serviços de degustação e passeios pelo local. “Temos restaurantes para receber nossos clientes e amigos, além de muitas atividades. Estamos sempre pensando em novidades”, diz à coluna.

O rótulo Catalina, em especial, é uma homenagem à mãe de Rossana, Catalina, hoje com 92 anos. “É um vinho que meu pai, Félix, queria fazer a sua esposa”, conta ela.

Marlon e Branco Amaral celebram os 30 anos do vinho Catalina - MetrópolesVinho Santa Ema Catalina 2018
Marlon e Branco Amaral celebram os 30 anos do vinho Catalina - MetrópolesBrinde de todos os presentes

“Temos uma parceria de quatro anos com a vinícola Santa Ema”, destaca o empresário Marlon Amaral, acrescentando que escolheu o restaurante Lago para a noite de degustação devido à amizade com o chef Marcelo Petrarca.

“Convidamos 20 amigos para degustar as melhores safras do vinho Catalina e alguns outros exemplares. O evento foi sensacional, muito bom. A turma gostou e se surpreendeu com os vinhos — que são diferentes, não são aqueles ‘batidos’ de mercado”, compartilha.

Félix 2022, Amplus Chardonnay 2024, Cabernet Sauvigñon 2022 e Catalina 2021 foram os rótulos escolhidos para o momento. Eles combinaram com o gateau de bacalhau com perfume de limão siciliano, seguido do ravioli de alho-poró com funghi e denver com molho cítrico de jabuticaba e mousseline de batata baroa.

Para finalizar, os convidados contemplaram o cordeiro com redução de um dos vinhos da Santa Ema com risoto de aspargos — e pudim de pistache como sobremesa.

Marlon e Branco Amaral celebram os 30 anos do vinho Catalina - MetrópolesConvidados do evento
Marlon e Branco Amaral celebram os 30 anos do vinho Catalina - MetrópolesChef Marcelo Petrarca

Para Rossana Pavone, o Brasil abriga bons distribuidores e tem muito potencial para receber os produtos da Santa Ema. “Isso é muito importante para nós. Queremos impulsionar esse mercado”, frisa ela.

Veja os highlights da ocasião no vídeo abaixo:

Confira os registros do evento pelos cliques do fotógrafo Gustavo Lucena:

Marlon e Branco Amaral celebram os 30 anos do vinho Catalina - MetrópolesAndrés Sanhueza, Rossana Pavone e Luis Enrique Ruiz
Marlon e Branco Amaral celebram os 30 anos do vinho Catalina - MetrópolesSílvio Arouca, Marcelo Petrarca e Renato Bernardes
Marlon e Branco Amaral celebram os 30 anos do vinho Catalina - MetrópolesClaudia Meireles e Rossana Pavone
Marlon e Branco Amaral celebram os 30 anos do vinho Catalina - MetrópolesDiego Pessoa, Frederico Corrêa e Agenor Chaves
Marlon e Branco Amaral celebram os 30 anos do vinho Catalina - MetrópolesBranco, Gabriel e Marlon Amaral
Marlon e Branco Amaral celebram os 30 anos do vinho Catalina - MetrópolesAmplus Chardonnay 2024
Marlon e Branco Amaral celebram os 30 anos do vinho Catalina - MetrópolesVinho Santa Ema Catalina 2018
Marlon e Branco Amaral celebram os 30 anos do vinho Catalina - MetrópolesBrinde para celebrar os 30 anos do vinho Catalina
Marlon e Branco Amaral celebram os 30 anos do vinho Catalina - MetrópolesSaulo Pereira e Marlon Amaral
Marlon e Branco Amaral celebram os 30 anos do vinho Catalina - MetrópolesLuciana Lourenço e Fábio Souza
Marlon e Branco Amaral celebram os 30 anos do vinho Catalina - MetrópolesAbertura do vinho Félix 2022
Marlon e Branco Amaral celebram os 30 anos do vinho Catalina - MetrópolesAmplus Chardonnay 2024
Marlon e Branco Amaral celebram os 30 anos do vinho Catalina - MetrópolesConvidados do evento para brindar os 30 anos do Catalina
Marlon e Branco Amaral celebram os 30 anos do vinho Catalina - MetrópolesLuciana Lourenço, Alana Moreira, Bruno Melo, Saulo Pereira e Rosângela Oliveira
Marlon e Branco Amaral celebram os 30 anos do vinho Catalina - MetrópolesRossana Pavone
Marlon e Branco Amaral celebram os 30 anos do vinho Catalina - MetrópolesSaulo Pereira, Luciana Lourenço, Luis Enrique Ruiz, Rossana Pavone, Marlon Amaral, Andrés Sanhueza, Branco Amaral
Marlon e Branco Amaral celebram os 30 anos do vinho Catalina - MetrópolesSaulo Pereira, Luciana Lourenço, Luis Enrique Ruiz, Rossana Pavone, Marlon Amaral, Marcelo Petrarca, Andrés Sanhueza, Branco Amaral e Gabriel Amaral
Marlon e Branco Amaral celebram os 30 anos do vinho Catalina - MetrópolesVinho Félix 2022
Marlon e Branco Amaral celebram os 30 anos do vinho Catalina - MetrópolesDetalhes do jantar

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.