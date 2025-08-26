marlon-e-branco-amaral-brindam-os-30-anos-do-vinho-catalina-em-evento

Não é todo dia que se completa 30 anos, e chegar ao marco merece uma celebração à altura. Foi dessa forma que os empresários Marlon e Branco Amaral decidiram comemorar as três décadas do Catalina, icônico rótulo da prestigiada vinícola chilena Santa Ema. Nessa segunda-feira (25/8), a dupla recepcionou um grupo de 20 convidados em um evento no restaurante Lago, casa gastronômica comandada pelo chef Marcelo Petrarca.
O evento contou com a presença de dois grandes nomes da empresa: Rossana Pavone, integrante da terceira geração da família à frente da Santa Ema; e Andrés Sanhueza, atual CEO da companhia e enólogo-chefe do vinhedo desde 2000. Ao longo da ocasião regada a perfeitas harmonizações, os executivos compartilharam alguns capítulos da história e detalhes da vinícola chilena.
Conhecida pela tradição na produção de vinhos de alta qualidade, a Santa Ema teve a trajetória iniciada em 1956, quando o imigrante italiano Pedro Pavone Voglino e o filho Félix Pavone Arbea fundaram a marca. Os vinhedos estão situados da Cordilheira dos Andes, à costa do Vale do Maipo, considerada uma das principais e melhores regiões do Chile para a produção dos vinhos.
Atualmente, a terceira e a quarta gerações da família Pavone dão continuidade ao legado começado por Pedro e Félix. Desde a fundação, a companhia segue sustentada em cinco pilares fundamentais, são eles: compromisso, qualidade, respeito, honestidade e responsabilidade. Em constante expansão e crescimento sólido, a Santa Ema exporta os rótulos para mais de 30 países.
Segundo Rossana Pavone, a vinícola Santa Ema, fixada a uma hora de Santiago, é aberta para visitantes e oferece serviços de degustação e passeios pelo local. “Temos restaurantes para receber nossos clientes e amigos, além de muitas atividades. Estamos sempre pensando em novidades”, diz à coluna.
O rótulo Catalina, em especial, é uma homenagem à mãe de Rossana, Catalina, hoje com 92 anos. “É um vinho que meu pai, Félix, queria fazer a sua esposa”, conta ela.
“Temos uma parceria de quatro anos com a vinícola Santa Ema”, destaca o empresário Marlon Amaral, acrescentando que escolheu o restaurante Lago para a noite de degustação devido à amizade com o chef Marcelo Petrarca.
“Convidamos 20 amigos para degustar as melhores safras do vinho Catalina e alguns outros exemplares. O evento foi sensacional, muito bom. A turma gostou e se surpreendeu com os vinhos — que são diferentes, não são aqueles ‘batidos’ de mercado”, compartilha.
Félix 2022, Amplus Chardonnay 2024, Cabernet Sauvigñon 2022 e Catalina 2021 foram os rótulos escolhidos para o momento. Eles combinaram com o gateau de bacalhau com perfume de limão siciliano, seguido do ravioli de alho-poró com funghi e denver com molho cítrico de jabuticaba e mousseline de batata baroa.
Para finalizar, os convidados contemplaram o cordeiro com redução de um dos vinhos da Santa Ema com risoto de aspargos — e pudim de pistache como sobremesa.
Para Rossana Pavone, o Brasil abriga bons distribuidores e tem muito potencial para receber os produtos da Santa Ema. “Isso é muito importante para nós. Queremos impulsionar esse mercado”, frisa ela.
Veja os highlights da ocasião no vídeo abaixo:
Confira os registros do evento pelos cliques do fotógrafo Gustavo Lucena:
