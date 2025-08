Marta brilha, Brasil vence nos pênaltis e é eneacampeão da Copa América

Na final da Copa América Feminina, no Equador, o Brasil superou a Colômbia nas cobranças de pênalti e se sagrou campeão do torneio pela nona vez na história.

A goleira Lorena defendeu a cobrança que deu o título para as brasileiras neste sábado (2). No tempo normal, um empate em 4 a 4 entre as equipes. Marta (duas vezes), Angelina e Amanda Gutierres fizeram a favor do time comandado pelo técnico Arthur Elias. Linda Caicedo, Mayra Ramírez, Leicy Santos e Tarciane (contra) marcaram do lado colombiano.

Com a classificação para a decisão, ambos os países garantiram suas vagas nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028, segundo informado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL).

Colômbia sai na frente e Brasil empata no final do primeiro tempo

O Brasil começou levando perigo aos 10 minutos. A goleira Katherine Tapia soltou a bola dentro da área e a lateral-esquerda Yasmin chegou finalizando, mas viu a arqueira colombiana se recuperar no lance e fazer a defesa.

A Colômbia respondeu pouco depois, com a ponta Linda Caicedo. Ela invadiu a área livre de marcação, bateu cruzado e a zagueira Tarciane se atirou para bloquear o chute da adversária.

Aos 24 minutos, Caicedo abriu o placar a favor das colombianas. Troca de passe na entrada da área brasileira e Mayra Ramírez rolou para a jovem de 20 anos finalizar no cantinho.