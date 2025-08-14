14/08/2025
Universo POP
Caso de pastor que usou calcinha e peruca levanta debates sobre fetiche
Viúva de Elvis Presley é acusada de matar a filha por herança
Bruna Marquezine proíbe celulares em festa de 30 anos com Zeca Pagodinho; veja o convite
Mariana Rios revela nome polêmico do filho e gera debates na internet
Hytalo Santos é visto em igreja recebendo oração de pastora após investigações
Ana Castela e Karol G são as atrações musicais do jogo da NFL no Brasil
Hytalo Santos chora ao receber oração após ter casa alvo de busca e apreensão
Pamela Anderson revela como foi trabalhar com Liam Neeson
Humorista conhecido como ‘advogado de Alexandre de Moraes’ viraliza
Médico de famosas é investigado pela Polícia Federal por desviar verbas do SUS

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

A fonte revelou que a confirmação veio por meio de um áudio enviado pelo presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, à Mailza

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Está decidido: a vice-governadora Mailza Assis será a candidata da federação União-Progressistas ao Governo do Estado em 2026. A informação foi confirmada por uma liderança do grupo em conversa com o ContilNet, nesta quinta-feira (14).

Vila Restauração, no interior do Acre, ganha quadra de esportes com emenda de Mailza quando senadora. Foto: Ascom

A fonte revelou que a confirmação veio por meio de um áudio enviado pelo presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, à Mailza.

O União Brasil e o Progressistas decidiram formar uma federação em abril deste ano, após meses de conversas e articulações. No Acre, o comando da federação ficou sob a liderança do governador Gladson Cameli, que já manifestou seu apoio à vice-governadora na disputa pelo Governo.

O nome de Mailza deve ser oficialmente anunciado no próximo dia 19, em Brasília, durante uma convenção em que os partidos se unirão para formalizar a federação, conforme garantiu a fonte.

Antes da formação da federação, o senador Alan Rick se apresentava como candidato ao Governo pelo União Brasil, mas, após as negociações, já declarou sua intenção de se filiar ao PSD para concorrer à candidatura majoritária, contando com o apoio do Republicanos, do MDB e do NOVO

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.