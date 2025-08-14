Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

Está decidido: a vice-governadora Mailza Assis será a candidata da federação União-Progressistas ao Governo do Estado em 2026. A informação foi confirmada por uma liderança do grupo em conversa com o ContilNet, nesta quinta-feira (14).

A fonte revelou que a confirmação veio por meio de um áudio enviado pelo presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, à Mailza.

O União Brasil e o Progressistas decidiram formar uma federação em abril deste ano, após meses de conversas e articulações. No Acre, o comando da federação ficou sob a liderança do governador Gladson Cameli, que já manifestou seu apoio à vice-governadora na disputa pelo Governo.

O nome de Mailza deve ser oficialmente anunciado no próximo dia 19, em Brasília, durante uma convenção em que os partidos se unirão para formalizar a federação, conforme garantiu a fonte.

Antes da formação da federação, o senador Alan Rick se apresentava como candidato ao Governo pelo União Brasil, mas, após as negociações, já declarou sua intenção de se filiar ao PSD para concorrer à candidatura majoritária, contando com o apoio do Republicanos, do MDB e do NOVO