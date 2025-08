Mateus celebra 20 anos de carreira e destaca emoção de retornar ao Acre: “Muito feliz de estar aqui mais uma vez”

Durante a chegada da dupla Jorge & Mateus a Rio Branco para o show de encerramento da Expoacre 2025, o cantor Matheus falou com a imprensa sobre o retorno ao estado e o carinho do público acreano. A apresentação marca um momento especial na carreira da dupla, que comemora duas décadas de trajetória na música sertaneja.

“Cara, tomara, né? A gente está muito feliz de estar aqui mais uma vez. Tem música desde o início da carreira para a galera. Enfim, são 20 anos de carreira e muitas músicas apaixonadas para dançar. Acho que é mais ou menos tudo que a gente vem fazendo esses 20 anos, só que muito feliz de retornar nesse momento de 20 anos de carreira, que é uma comemoração tão importante na nossa vida”, declarou o cantor.

Questionado sobre a presença de outros grandes artistas na programação da feira, como Gusttavo Lima e Zezé Di Camargo, Matheus afastou qualquer clima de competição.

“De jeito nenhum, cara. Imagina, eu acho que tem espaço pra todo mundo. A gente se amarra muito de vir pra cá, acho que todos os artistas. Porque realmente não tem muitos eventos pra gente vir até aqui, né? A agenda é meio complicada lá embaixo. Tem a questão da logística. Então a gente tenta montar uma logística e estar aqui na capital do Acre mais uma vez.”

Para ele, o reencontro com o público local representa muito: “Acho que é isso que representa pra mim, pelo menos: retornar, ver as crianças no show, públicos novos. Eu acho que meus amigos, parceiros artistas também pensam assim também.”

Sobre o tempo previsto de apresentação, Matheus respondeu: “Cara, não sei, vai dependendo do momento ali, mas é umas duas horas pelo menos.”

Encerrando a entrevista, o cantor deixou um recado ao público: “Obrigado, viu, pelo carinho mais uma vez de todo o povo do Acre, de Rio Branco e região. E a gente vai se ver o mais breve possível, se Deus quiser. Se cuidem, tá bom?”, concluiu.

Veja o vídeo: