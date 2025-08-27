27/08/2025
Universo POP
Cariúcha critica Bruna Marquezine por recusar entrevista: “É o preço da fama”
Junior Lima abre o jogo e revela experiência em trisal antes do casamento
Pastora que ganhou igreja de Hytalo Santos revela arrependimento de tatuagem
Romance: Gil do Vigor e Diego Hypolito comentam rumores após serem vistos juntos
Chef de 37 anos que atuou em MasterChef e Pesadelo na Cozinha morre
Ex-amigo afirma que Hytalo Santos dopava menor com Dramin para sair escondido
Hacker preso em Pernambuco falsificou mandado de prisão contra Felca
Bárbara Evans expõe acidente doméstico da filha e rebate críticas
De manicure a empresária de luxo: quem são as novas “Rainhas do Tigrinho” investigadas pela polícia
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

Mauro Vieira conversa com chanceler da Venezuela sobre tensão regional

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou com o chanceler da Venezuela, Yván Gil Pinto, sobre a recente escalada dos Estados Unidos contra a América Latina e Caribe. O contato aconteceu nesta quarta-feira (27/8), por meio de uma chamada telefônica.

Em nota, o chefe da diplomacia venezuelana disse que expôs em detalhes os “planos de agressão que a Venezuela e toda a América Latina e Caribe enfrentam, com a presença de navios militares [dos EUA] e até um submarino nuclear”.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela, ambos os lados concordaram que tais “agressões devem ser imediatamente detidas”.

Ameaças contra Maduro

  • A movimentação em torno da Venezuela aumentou nas últimas semanas, após o governo dos EUA elevar a pressão contra o contestado governo chavista
  • Para a administração Donald Trump, Maduro é o chefe do cartel de Los Soles. O grupo, por sua vez, foi classificado por Washington como uma organização terrorista, em meio a mudanças na política externa do país.
  • A reclassificação do Los Soles — e outros grupos ligados ao tráfico internacional de drogas — como “organização terrorista” vai além de uma mera retórica, e abre brechas para que os EUA realizem operações militares em outros países contra tais cartéis.

Mauro Vieira, segundo o comunicado da diplomacia venezuelana, compartilhou a situação do Brasil diante da “guerra tarifária” do presidente dos Estados Unidos contra o país. Até o momento, o Itamaraty ainda não se pronunciou sobre a conversa.

Leia também

“O chanceler Vieira compartilhou comigo a situação que o Brasil enfrenta diante de medidas e guerras tarifárias aplicadas com fins políticos. Uma forma de agressão injustificada que também não contribui para o espírito de paz e cooperação que defendemos na América Latina e no Caribe”, disse o ministro venezuelano.

Este é o segundo contato entre Vieira e Gil no período de uma semana. No último dia 21 de agosto, os dois já haviam realizado uma reunião bilateral na Colômbia, durante a cúpula da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). 

A nova conversa surge em meio a rumores de que o governo dos EUA, liderado por Donald Trump, decidiu enviar mais dois navios de guerra para as proximidades da Venezuela. Entre eles, o submarino nuclear de ataque rápido USS Newport News.

A expectativa é de que a frota se junte a outros três navios norte-americanos, que se encaminham para a região sob a bandeira do combate ao tráfico internacional.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.