Mavie pé quente! Filha de Neymar assiste vitória do Santos na arquibancada

Bruna Biancardi compartilhou registros de Mavie e Mel torcendo pelo pai

O Santos ganhou um reforço de peso para o confronto desta segunda-feira (4/8): Mavie, filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi! A filha mais velha do casal acompanhou a vitória contra o Juventude por 3 a 1 diretamente do Morumbis, em São Paulo, com direito a dois gols do camisa 10, pelo Campeonato Brasileiro.

A influenciadora escolheu um sobretudo preto para a ocasião, enquanto a menina foi agasalhada com um casaco todo branco para lidar com as baixas temperaturas da capital paulista, onde os termômetros registraram mínima de 15ºC. Antes da bola rolar, a primogênita foi com a mãe à beira do gramado, onde receberam um carinho especial do craque.

Veja as fotos Bruna Biancardi compartilhou um registro da filha de olho no jogo de Neymar.Reprodução/@brunabiancardi Mel, filha mais nova do casal, com a camisa azul do Santos.Reprodução/@brunabiancardi Novo penteando do NeymarReprodução/Instagram Neymar no treino do SantosFoto: Raul Baretta/ Santos FC. Neymar no treino do SantosFoto: Raul Baretta/ Santos FC. Neymar acompanha aula de balé da filha Mavie e vira atração no estúdioReprodução/Instagram @dancacriativa_tatipassos

Durante a partida, Bruna compartilhou um registro de Mavie diretamente da arquibancada — e de olho no campo. Elas estavam atrás de um dos gols, acompanhadas do segurança particular da família e de Edson Biancardi, pai de Bruna. Já Mel, a filha mais nova do casal, que completa 1 mês nesta terça-feira (5/8), acompanhou a partida de casa, mas uniformizada com uma camisa do Santos personalizada.

A presença ilustre parece ter dado sorte para a equipe, que reencontrou o caminho das vitórias e ensaiou a paz com a torcida. Com o resultado, o Santos saiu da zona do rebaixamento e chegou a 15ª posição, com 18 pontos. Já Neymar voltou a marcar dois gols na mesma partida após mais de dois anos. A última vez havia sido em um jogo da Seleção Brasileira contra a Bolívia, em 2023.