Mazinho confirma pré-candidatura a deputado nas eleições de 2026

O ex-prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, confirmou durante o Festival do Açaí, em Feijó, que é pré-candidato a deputado nas eleições de 2026.

Segundo ele, a decisão está relacionada à continuidade de seu trabalho político no Acre e à ausência temporária de Meire Serafim na corrida eleitoral, que enfrenta problemas de saúde. “A Meire é uma pessoa incrível e futuramente deve voltar à política. Enquanto isso, preciso desse mandato para dar continuidade ao trabalho que já realizamos”, afirmou.

Mazinho destacou que tem percorrido o estado em conversas com lideranças e comunidades. “Sou uma pessoa já conhecida; as pessoas sabem do meu trabalho. Estamos dialogando em todo o Acre”, completou.