MC Poze se irrita com acusações de não apoiar Oruam após prisão

Após ser acusado de não ser mais leal a Oruam após o rapper ser preso, MC Poze do Rodo se irritou e rebateu seguidores nas redes sociais. Fãs acusaram o cantor de não estar agindo para ajudar Oruam e compararam as atitudes de Poze com as de Oruam quando Poze foi preso, em junho.

Os artistas são grandes amigos e tem o costume de se defender nas redes sociais. Em junho, quando Poze foi preso, Oruam atuou ativamente ao lado dos fãs com pedidos de liberdade em frente ao presídios. Após a prisão de Oruam, em julho, fãs notaram que o mesmo não foi feito por Poze, que teria apenas feito reflexões sobre a detenção do rapper.

Leandro é produtor musical de Oruam

"Orgulho de onde vim", diz Oruam ao comentar sucesso de novo álbum

Poze se irritou com a situação e com as comparações sobre as reações dos dois em meio as prisões deles. Segundo o cantor, foi feito um pedido para que eles recuassem e que “cada fala errada vira contra nós”.

“Não devo provar nada para p*to nenhum. Quem vai lutar por nós aqui fora? Vocês viram como é quando passam uns dias. Não irei fazer loucura, até porque o pedido foi para recuar (…) Porque cada fala errada vira contra nós e se eu parar para falar, sabe como é!”, afirmou.

O artista também frisou que pode ser preso novamente caso faça algo. “Repito, a ordem veio de cima para não fazer fuzuê. Quem tá pedindo para eu ir lá e subir em ônibus está na maldade e querendo ver nós dois lá porque sabe muito bem da minha situação”, complementou Poze.

O cantor frisou também que tem cinco filhos para pensar e que pensa na família antes de agir e tomar qualquer atitude. “É muita responsabilidade. Quando meus filhos crescerem, quero que sintam orgulho do que me tornei, não vergonha. Eu ajo com a mente. Época de agir na emoção, sem pensar, já passou”, pontuou.

Prisão de Oruam

Oruam está preso desde 22 de julho. Ele é acusado de tentativa de homicídio contra um delegado e um policial civil, além de suspeita de envolvimento com uma facção criminosa que atua no Rio de Janeiro.

No dia 6 de agosto, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido da defesa do rapper para que ele deixasse a cadeia e passasse a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Com a decisão, Oruam segue detido enquanto o caso continua sendo analisado pela Justiça.