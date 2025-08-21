“Me descartou como lixo”: relembre a polêmica noite de Andressa Urach e Cristiano Ronaldo

A modelo Andressa Urach, eterna ex-Vice Miss Bumbum, protagonizou em 2013 um dos episódios mais polêmicos de sua vida pessoal: o suposto envolvimento com o jogador português Cristiano Ronaldo. A história veio a público na época e gerou grande repercussão internacional, marcada por acusações, escândalo em hotel e confusão com seguranças.

Como tudo começou

Segundo Urach, o contato inicial partiu do próprio Cristiano Ronaldo, que teria enviado mensagens insinuando interesse. A modelo, que ainda usava o nome de guerra Ímola, contou que as conversas duraram cerca de um mês até o aguardado encontro em Madri, durante a divulgação do concurso Miss Bumbum Brasil.

“Foi ele quem me procurou primeiro. Chegamos a um certo nível de intimidade, tivemos conversas picantes. Sempre o achei um deus grego e quis conhecê-lo. Nenhuma mulher diria não”, disse Urach na época.

A noite em Madri

O encontro aconteceu no luxuoso Hotel Villa Magna. De acordo com Urach, os dois ficaram juntos por algumas horas, até que Cristiano teria recebido uma ligação alertando sobre a presença da imprensa do lado de fora.

A modelo contou que pediu uma foto com o craque, mas acabou sendo ignorada:

“Ele me despistou. Fiquei chateada, ele me iludiu durante um mês e depois não quis tirar nem uma foto?”

Confusão com seguranças

Urach afirmou ainda que, ao tentar deixar o local de táxi, foi abordada por seguranças que a levaram de volta ao hotel. Segundo ela, ficou trancada por cerca de duas horas até ser escoltada para outro local.

“Me senti usada. Ele foi ridículo, idiota, nojento. Chorei o caminho todo. Depois disso, acabei contando o que aconteceu, porque fiquei indignada.”

Negativa de Cristiano Ronaldo

O jogador, por sua vez, negou ter se envolvido com a modelo. Urach, no entanto, garantiu que tinha provas e declarou:

“Nenhuma mulher merece passar por essa situação. Independente de eu ser Miss Bumbum, eu sou mulher e mereço respeito.”

A história, mais de 10 anos depois, ainda é lembrada como uma das maiores polêmicas envolvendo a vida pessoal do craque português.

Fonte: Revista EGO (2013) | Redigido por ContilNet Notícias