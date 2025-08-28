Mecânico que saiu de casa para visitar irmã é encontrado morto no DF

O corpo de Filipe Augusto Ribeiro, 34 anos, foi localizado na manhã desta quinta-feira (28/8) em uma área de mata na Quadra 18 de Sobradinho, próximo ao condomínio Alto da Boa Vista.

O mecânico estava desaparecido desde o último sábado (23/8). Os familiares relataram à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) que ele havia saído dizendo que iria visitar a irmã em Planaltina de Goiás, mas não chegou ao destino e também parou de atender às ligações dos parentes. Foi visto pela última vez na parada de ônibus perto da Borracharia AR 13.

Veja o local:

De acordo com a PCDF, o local foi preservado e periciado, e as causas do óbito estão sendo apuradas pela 13ª Delegacia de Polícia de Sobradinho.