28/08/2025
Universo POP
Médicos retiram cobra do estômago de mulher em caso chocante
Descubra as cores da moda para a Primavera/Verão 2026 e inspire‑se com looks atuais e tendências irresistíveis
Homem em situação de rua atira lata de cerveja no rosto de jovem que estava voltando do trabalho
Dado Dolabella nega agressão a Luan Pereira e diz que só queria “proteger” Wanessa
Após 3 meses de internação, Faustão deixa hospital e seguirá recuperação em casa
Morre Coracy Arantes, TikToker de 82 anos que conquistou mais de 6 milhões de seguidores
Fernanda Torres brilha em Veneza como jurada do festival e surpreende com look
Carol Peixinho exibe barrigão de 8 meses e revela nome do filho com Thiaguinho
Susana Vieira comemora 83 anos com viagem à Grécia e foto rara com o filho
Liziane Gutierrez passa por nova cirurgia e mostra resultado no rosto

Mecânico que saiu de casa para visitar irmã é encontrado morto no DF

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
mecanico-que-saiu-de-casa-para-visitar-irma-e-encontrado-morto-no-df

O corpo de Filipe Augusto Ribeiro, 34 anos, foi localizado na manhã desta quinta-feira (28/8) em uma área de mata na Quadra 18 de Sobradinho, próximo ao condomínio Alto da Boa Vista.

O mecânico estava desaparecido desde o último sábado (23/8). Os familiares relataram à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) que ele havia saído dizendo que iria visitar a irmã em Planaltina de Goiás, mas não chegou ao destino e também parou de atender às ligações dos parentes. Foi visto pela última vez na parada de ônibus perto da Borracharia AR 13.

Veja o local:

Leia também

De acordo com a PCDF, o local foi preservado e periciado, e as causas do óbito estão sendo apuradas pela 13ª Delegacia de Polícia de Sobradinho.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.