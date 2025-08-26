Médica agredida por fisiculturista no dia do aniversário não pode mais sorrir

Segundo o relato da vítima, Pedro teria se irritado ao vê-la conversando com um amigo solteiro do grupo, o que culminou em uma discussão que exigiu a intervenção de seguranças para retirá-lo do local.

Samira voltou sozinha para o apartamento, chegando às 3h46. Pedro chegou quase uma hora depois, “muito nervoso”. “Na hora, fiquei com medo. O Pedro me deu um soco, eu caí no chão e não lembro de mais nada”, contou Samira. A queda causou uma rachadura no crânio, e a médica perdeu os sentidos. Mesmo desmaiada, Pedro continuou a agressão por cerca de seis minutos.

Ao recobrar a consciência, Samira percebeu que o ex-namorado ainda a atacava. Ela tentou fingir que continuava desmaiada para sobreviver. “A primeira coisa que eu pensei foi: eu preciso ficar quieta. Se ele fez tudo isso comigo achando que eu tava desmaiada — o que ele vai fazer se ele ver que eu tô acordada? Ele me deu mais uns 12 socos enquanto eu acordei”, detalhou.

Após a agressão, Pedro fugiu levando o celular de Samira. Vizinhos que ouviram os gritos tentaram interfonar, mas a médica não conseguiu atender. A polícia foi acionada e encontrou Samira no chão e desfigurada. “Não é possível que alguém me deixou assim. Como alguém que dizia me amar quase me mata no meu aniversário? Isso não é amor”, questionou a vítima.