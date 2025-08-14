Médico de famosas é investigado pela Polícia Federal por desviar verbas do SUS

O médico Gustavo Marcatto, conhecido por atender diversas celebridades, está sendo investigado pela Polícia Federal (PF) em uma operação que apura crimes de desvio de recursos e fraudes em licitações que envolvem verbas do Sistema Único de Saúde (SUS). A operação, chamada “Rastro Cirúrgico”, foi deflagrada nesta terça-feira (12).

O médico das celebridades

Cirurgião vascular em São José do Rio Preto (SP), o médico é famoso por tratar nomes como Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro, Adriane Galisteu e Luciana Gimenez. Em depoimento à imprensa, a apresentadora da RedeTV! chegou a descrever Marcatto como o “médico das estrelas”.

A investigação da PF

A operação da PF tem como objetivo combater crimes de peculato e desvio de recursos públicos. Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em cidades de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, além de medidas cautelares de bloqueio de bens no valor de R$ 5 milhões para cada pessoa e empresa envolvida. Os investigados também foram afastados de suas funções públicas.

