24/08/2025
Universo POP
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 35 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.905 da Mega-Sena, realizado neste sábado (23). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 35 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 04 – 17 – 18 – 26 – 43 – 52

  • 39 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 50.671,85 cada
  • 3.318 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 981,75 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira (26), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

ContilNet Notícias

