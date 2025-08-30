Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões. Confira dezenas

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (30/8), os concursos de número 2.908, da Mega-Sena; 6.814, da Quina; 2.288, da Timemania; e 1.109, do Dia de Sorte.
A Mega-Sena acumulou, e próximo sorteio será de R$ 14 milhões. O vencedor da Quina, por sua vez, pode ganhar até R$ 3,5 milhões.
Os números foram anunciados às 20h no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.
Confira os resultados:
Mega-Sena
20 – 35 – 36 – 37 – 38 – 50
Quina
12 – 36 – 38 – 42 – 80
Dia de Sorte
03 – 06 – 11 – 15 – 19 – 28 – 29
Mês da sorte: 10 – Outubro
Timemania
02 – 05 – 17 – 20 – 32 – 34 – 59
Time do coração: 40 – Fluminense (RJ)