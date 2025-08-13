Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 47 milhões. Confira os números

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas nesta terça-feira (12/8), no concurso de nº 2.900 da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal. Com isso, o prêmio acumulou em R$ 47 milhões para o próximo concurso.

Os números sorteados nesta terça foram: 33 – 50 – 54 – 55 – 59 – 60. O próximo sorteio da Mega acontece nesta quinta-feira (14/8), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Segundo a Caixa, 53 apostas acertaram cinco dezenas e vão poder levar para casa R$ 40.487,59, cada. Outros 2.885 bilhetes cravaram quatro dos seis números sorteados e ganharão R$ 1.226,03, cada um.

As apostas para o próximo sorteio podem ser realizadas em qualquer casa lotérica ou por meio do aplicativo Loterias Caixa, além do site de loterias da Caixa.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6. Para jogar, o apostador precisa ter mais de 18 anos. Nesta terça, a Caixa também sorteou os números da Quina, Lotofácil, Timemania e Dia de Sorte.