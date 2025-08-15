14/08/2025
Universo POP
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo
Zé Felipe é visto beijando influenciadora em festa; saiba quem é Victória Miranda
Dilsinho, um dos maiores fenômenos do pagode, chega a Feijó e é abraçado por fãs; VEJA O MOMENTO
Caso de pastor que usou calcinha e peruca levanta debates sobre fetiche
Viúva de Elvis Presley é acusada de matar a filha por herança
Bruna Marquezine proíbe celulares em festa de 30 anos com Zeca Pagodinho; veja o convite
Mariana Rios revela nome polêmico do filho e gera debates na internet
Hytalo Santos é visto em igreja recebendo oração de pastora após investigações
Ana Castela e Karol G são as atrações musicais do jogo da NFL no Brasil
Hytalo Santos chora ao receber oração após ter casa alvo de busca e apreensão

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 55 milhões. Confira os números

Escrito por Metrópoles
mega-sena-acumula-e-premio-vai-a-r$-55-milhoes.-confira-os-numeros

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas nesta quinta-feira (14/8), no concurso de nº 2.901 da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal. Com isso, o prêmio acumulou em R$ 55 milhões para o próximo concurso.

Os números sorteados nesta quinta foram: 02 – 20 – 28 – 38 – 44 – 47. O próximo sorteio da Mega acontece neste sábado (16/8), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Segundo a Caixa, 38 apostas acertaram cinco dezenas e vão poder levar para casa R$ 59.141,96, cada. Outros 3.111 bilhetes cravaram quatro dos seis números sorteados e ganharão R$ 1.190,77, cada um.

As apostas para o próximo sorteio podem ser realizadas em qualquer casa lotérica ou por meio do aplicativo Loterias Caixa, além do site de loterias da Caixa.

Leia também

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6. Para jogar, o apostador precisa ter mais de 18 anos. Nesta quinta, a Caixa também sorteou os números da Lotofácil, Lotomania, Timemania e Dia de Sorte.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.