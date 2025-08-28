Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 8 milhões. Confira os números

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas nessa quinta-feira (28/8), no concurso de nº 2.907 da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal. Com isso, o prêmio acumulou em R$ 8 milhões para o próximo concurso.

Os números sorteados nesta quinta foram: 30 – 33 – 42 – 44 – 52 – 56. O próximo sorteio da Mega acontece neste sábado (30/8), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Segundo a Caixa, 22 apostas acertaram cinco dezenas e vão poder levar para casa R$ 49.173,21, cada. Outros 1.245 bilhetes cravaram quatro dos seis números sorteados e ganharão R$ 1.432,29, cada um.

As apostas para o próximo sorteio podem ser realizadas em qualquer casa lotérica ou por meio do aplicativo Loterias Caixa, além do site de loterias da Caixa.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6. Para jogar, o apostador precisa ter mais de 18 anos. Nesta quinta, a Caixa também sorteou os números da Lotomania, Timemania e Dia de Sorte.