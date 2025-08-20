Mega-Sena: bolão fatura sozinho R$ 65 milhões; veja cidade

Um bolão acertou as seis dezenas do concurso 2903 da Mega-Sena e levou R$ 63 milhões. O sorteio foi realizado nesta terça-feira (19) no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Os sortudos são da cidade de Caxias, no Maranhão e realizou a aposta na casa lotérica Brito e Malta.
No total, 33 apostas acertaram cinco dezenas e quase faturaram o prêmio principal. Cada uma recebe, no mínimo, R$ 52.488,22, valor que pode aumentar de acordo com a quantidade de números apostadas.
As dezenas sorteadas foram: 20 – 24 – 27 – 46 – 50 – 54
Resumo da premiação
- 6 acertos: um ganhador, R$ 63.090.150,60;
- 5 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 52.488,16;
- 4 acertos: 2.828 apostas ganhadoras, R$1.180,75.
Como jogar na Mega-Sena?
A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita em lotéricas de todo o Brasil ou pela internet, até as 19h. Basta escolher seis números de 1 a 60. O prêmio vai para o apostador que acertar os seis números sorteados. Também é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números.
Como jogar on-line?
Qualquer pessoa maior de 18 anos pode apostar pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. O valor máximo aceito é R$ 500. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, débito, Pix ou Mercado Pago.
O apostador pode escolher a quantidade de números ou deixar que o sistema selecione aleatoriamente. Também é possível utilizar sites que geram números aleatórios para apostas.