8 de agosto de 2025
Universo POP
Família se pronuncia sobre morte de Arlindo Cruz, aos 66 anos; leia!
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão
Funcionários da Gucci ameaçam entrar de greve por falta de pagamento

Mega-Sena não tem ganhadores e prêmio acumulado vai para R$ 9 milhões

Escrito por Agência Brasil
mega-sena-nao-tem-ganhadores-e-premio-acumulado-vai-para-r$-9-milhoes

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.898 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (7). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 9 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 14 – 23 – 30 – 32 – 38 – 48

  • 20 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 61.349,01 cada
  • 1.483  apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.363,78 cada

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (9), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.