21/08/2025
Universo POP
Casa ocean: mansão de Oruam é colocada à venda por R$ 40 milhões
Bia Miranda: “isso é lixo, a gente arca com a responsabilidade”
Influencer que fez sexo com 583 homens em 6h revela reação do noivo
Influenciadora relata momento chocante ao encontrar verme vivo em fralda do filho bebê; VEJA
Isa Scherer e marido vão parar no hospital após festa de Marquezine
The voice Brasil 2025: Disney+ e SBT anunciam Tiago Leifert e novos técnicos
Vídeo mostra Gato Preto e Bia Miranda fugindo após acidente com Porsche
Justiça autoriza que influenciador Hytalo Santos dê entrevista à tv Record
Pastor volta a ser flagrado de calcinha e peruca em Goiânia
Jornalista Márcia Dantas relata decepção ao conhecer Xuxa

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
mega-sena-sorteia-nesta-quinta-feira-premio-estimado-em-r$-3,5-milhoes

As seis dezenas do concurso 2.904 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está estimado pela Loterias Caixa em R$ 3,5 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp  

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.