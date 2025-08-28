Megaoperação envolvendo o PCC mirou 65 alvos na Faria Lima. Veja mapa

A megaoperação deflagrada nesta quinta-feira (28/8) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo (MPSP), teve ao menos 65 alvos localizados na avenida Brigadeiro Faria Lima e no seu entorno (veja mapa abaixo). O local é considerado o maior cinturão financeiro do país.
A operação cumpriu mandados de busca e apreensão em fundos de investimentos, corretoras e outras empresas ligadas ao mercado financeiros, além de escritório.
Os locais estão distribuídos em onze endereços diferentes, no raio que compreende a Faria Lima, a avenida Rebouças e o Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital.
Entre os alvos mais conhecidos, estão fundos de investimentos sob a gestão de grupos como Reag, Altinvest, Trustee e Banvox.
A investigação mira um esquema bilionário de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com envolvimento de integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). De acordo com o MPSP, uma cadeia de combustíveis era controlada pelo crime organizado, incluindo a importação, a produção, a distribuição e a venda para o consumidor final.
Para isso, os grupos criminosos tentavam “blindar” ou ocultar o patrimônio – e faziam isso por meio de fintechs e fundos de investimentos, o que acaba ligando as fraudes reveladas pela operação à Faria Lima.
Um dos pontos cruciais da organização criminosa, de acordo com as investigações, era a blindagem do patrimônio dos envolvidos. “Os valores eram inseridos no sistema financeiro por meio de fintechs, empresas que utilizam tecnologia para oferecer serviços financeiros digitais”, afirma a Receita Federal.
Os criminosos controlavam várias instituições de pagamento menores, criando, assim, uma espécie de camada dupla de ocultação do patrimônio.
Veja abaixo os endereços e as empresas alvos de busca e apreensão na região da Faria Lima:
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3732
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- BANVOX HOLDING FINANCEIRA S.A.
- BUCAREST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- OLSEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- ARION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VANCOUVER RESPONSABILIDADE LIMITADA
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO ENSEADA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- MINESOTTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RUBY GREEN
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GREEN EAGLE
- PEGASUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
- OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
- PINHEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- PARAIBUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2369
- REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS VALORES MOBILIARIOS S.A
- REAG HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
- MABRUK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
- GOLD STYLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO NAO PADRONIZADO
- HANS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO E INVESTIMENTO NO EXTERIOR – CREDITO PRIVADO
- OLAF 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
- NOVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CREDITO PRIVADO
- ANNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO
- REAG GROWTH 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
- MONROY WEST ENERGY LTDA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477
- PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA
- LOS ANGELES 01 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- DERBY 44 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- TRUSTEE HOLDING FINANCEIRA S/A
- BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- BANVOX HOLDING FINANCEIRA S.A.
- LOS ANGELES 01 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- DERBY 44 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2277
- REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- REAG CAPITAL HOLDING S.A.
- RPN PARTNERS PARTICIPACOES LTDA
- WALTER MARTINS FERREIRA III (escritório)
- JOÃO CARLOS FALBO MANSUR (escritório)
- RAMON PESSOA DANTAS (escritório)
- SILVANO GERSZTEL (escritório)
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485
- INSIGHT PARTICIPACOES S.A.
- SM SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
Rua Joaquim Floriano, 95
- BLUE STAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A
- SÉRGIO LUIZ FREITAS DA SILVA – Escritório
Rua Joaquim Floriano, 100
- CELEBRATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
- PARTICIPATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO
- ALTINVEST GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA
- CELEBRATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
- ZURICH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
- POMPEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
- NEW HAMPSHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
- PARTICIPATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM CADEIAS PRODUTIVAS
AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO
- LONDRINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
- SALINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
- KEROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
- START FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
- RAGUSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
- GARCIA PERES ADVOGADOS ASSOCIADOS
- ROGÉRIO GARCIA PERES (escritório)
Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 2345
- REAG SPECIALTY FINANCE LTDA
- REAG JUS GESTAO DE ATIVOS JUDICIAIS LTDA.
Rua Fiandeiras, 306
- GREEN BAY PARTICIPACOES LTDA
- FORT WORTH LL PARTICIPACOES LTDA
Rua Gomes de Carvalho, 1069
- STRONGHOLD INFRA INVESTIMENTS S.A.
Av. Nove de Julho, 5955
- LEGA SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/A