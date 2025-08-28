28/08/2025
Universo POP
Médicos retiram cobra do estômago de mulher em caso chocante
Descubra as cores da moda para a Primavera/Verão 2026 e inspire‑se com looks atuais e tendências irresistíveis
Homem em situação de rua atira lata de cerveja no rosto de jovem que estava voltando do trabalho
Dado Dolabella nega agressão a Luan Pereira e diz que só queria “proteger” Wanessa
Após 3 meses de internação, Faustão deixa hospital e seguirá recuperação em casa
Morre Coracy Arantes, TikToker de 82 anos que conquistou mais de 6 milhões de seguidores
Fernanda Torres brilha em Veneza como jurada do festival e surpreende com look
Carol Peixinho exibe barrigão de 8 meses e revela nome do filho com Thiaguinho
Susana Vieira comemora 83 anos com viagem à Grécia e foto rara com o filho
Liziane Gutierrez passa por nova cirurgia e mostra resultado no rosto

Megaoperação envolvendo o PCC mirou 65 alvos na Faria Lima. Veja mapa

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
megaoperacao-envolvendo-o-pcc-mirou-65-alvos-na-faria-lima. veja mapa

A megaoperação deflagrada nesta quinta-feira (28/8) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo (MPSP), teve ao menos 65 alvos localizados na avenida Brigadeiro Faria Lima e no seu entorno (veja mapa abaixo). O local é considerado o maior cinturão financeiro do país.

A operação cumpriu mandados de busca e apreensão em fundos de investimentos, corretoras e outras empresas ligadas ao mercado financeiros, além de escritório.

Os locais estão distribuídos em onze endereços diferentes, no raio que compreende a Faria Lima, a avenida Rebouças e o Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital.

Entre os alvos mais conhecidos, estão fundos de investimentos sob a gestão de grupos como Reag, Altinvest, Trustee e Banvox.

A investigação mira um esquema bilionário de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com envolvimento de integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). De acordo com o MPSP, uma cadeia de combustíveis era controlada pelo crime organizado, incluindo a importação, a produção, a distribuição e a venda para o consumidor final.

Para isso, os grupos criminosos tentavam “blindar” ou ocultar o patrimônio – e faziam isso por meio de fintechs e fundos de investimentos, o que acaba ligando as fraudes reveladas pela operação à Faria Lima.

Leia também

Um dos pontos cruciais da organização criminosa, de acordo com as investigações, era a blindagem do patrimônio dos envolvidos. “Os valores eram inseridos no sistema financeiro por meio de fintechs, empresas que utilizam tecnologia para oferecer serviços financeiros digitais”, afirma a Receita Federal.

Os criminosos controlavam várias instituições de pagamento menores, criando, assim, uma espécie de camada dupla de ocultação do patrimônio.

Veja abaixo os endereços e as empresas alvos de busca e apreensão na região da Faria Lima:

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3732

  • TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
  • BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
  • BANVOX HOLDING FINANCEIRA S.A.
  • BUCAREST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
  • OLSEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
  • ARION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
  • FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VANCOUVER RESPONSABILIDADE LIMITADA
  • FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO ENSEADA RESPONSABILIDADE LIMITADA
  • MINESOTTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
  • FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RUBY GREEN
  • FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GREEN EAGLE
  • PEGASUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
  • OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
  • PINHEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
  • PARAIBUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2369

  • REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS VALORES MOBILIARIOS S.A
  • REAG HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
  • MABRUK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
  • GOLD STYLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO NAO PADRONIZADO
  • HANS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO E INVESTIMENTO NO EXTERIOR – CREDITO PRIVADO
  • OLAF 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
  • NOVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CREDITO PRIVADO
  • ANNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO
  • REAG GROWTH 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
  • MONROY WEST ENERGY LTDA

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477

  • PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA
  • LOS ANGELES 01 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
  • DERBY 44 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
  • TRUSTEE HOLDING FINANCEIRA S/A
  • BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
  • BANVOX HOLDING FINANCEIRA S.A.
  • LOS ANGELES 01 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
  • DERBY 44 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2277

  • REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
  • REAG CAPITAL HOLDING S.A.
  • RPN PARTNERS PARTICIPACOES LTDA
  • WALTER MARTINS FERREIRA III (escritório)
  • JOÃO CARLOS FALBO MANSUR (escritório)
  • RAMON PESSOA DANTAS (escritório)
  • SILVANO GERSZTEL (escritório)

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485

  • INSIGHT PARTICIPACOES S.A.
  • SM SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

Rua Joaquim Floriano, 95

  • BLUE STAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A
  • SÉRGIO LUIZ FREITAS DA SILVA – Escritório

Rua Joaquim Floriano, 100

  • CELEBRATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
  • PARTICIPATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO
  • ALTINVEST GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA
  • CELEBRATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
  • ZURICH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
  • POMPEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
  • NEW HAMPSHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
  • PARTICIPATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM CADEIAS PRODUTIVAS
    AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO
  • LONDRINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
  • SALINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
  • KEROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
  • START FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
  • RAGUSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
  • GARCIA PERES ADVOGADOS ASSOCIADOS
  • ROGÉRIO GARCIA PERES (escritório)

Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 2345

  • REAG SPECIALTY FINANCE LTDA
  • REAG JUS GESTAO DE ATIVOS JUDICIAIS LTDA.

Rua Fiandeiras, 306

  • GREEN BAY PARTICIPACOES LTDA
  • FORT WORTH LL PARTICIPACOES LTDA

Rua Gomes de Carvalho, 1069

  • STRONGHOLD INFRA INVESTIMENTS S.A.

Av. Nove de Julho, 5955

  • LEGA SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/A
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.