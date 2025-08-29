Memphis Depay, do Corinthians, é convocado para a seleção da Holanda

O atacante Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians, foi convocado nesta sexta-feira (29/8) pelo técnico Ronald Koeman para representar a seleção da Holanda nos jogos de setembro pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.
A Laranja Mecânica terá dois compromissos: enfrenta a Polônia, em Roterdã, na quinta-feira (4/9), às 15h45 (horário de Brasília), e, três dias depois, encara a Lituânia fora de casa.
Ídolo da atual geração holandesa, Depay é o maior artilheiro da história da seleção ao lado de Robin van Persie, com 50 gols marcados em 101 partidas.
𝗢𝗥𝗔𝗡𝗝𝗘 – SEPTEMBER 2025 🦁
Next week: World Cup qualifiers vs. Poland & Lithuania! 🌍#NothingLikeOranje pic.twitter.com/v2KNSCqzZD
— OnsOranje (@OnsOranje) August 29, 2025
📌 Fonte: Metrópoles
✍️ Redigido por Contilnet